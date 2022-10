7 receitas com batata práticas e deliciosas para fazer

A batata é um alimento que ajuda a promover sensação de saciedade e fornecer energia ao longo do dia. O alimento tem origem latina, especificamente da Cordilheira dos Andes, e, no Brasil, a maior produção acontece no Rio Grande do Sul.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com sete receitas preparadas a partir da batata. Dentre elas estão: nhoque, lasanha, batata gratinada, batata ao forno, salada pão de batata-doce, e doce de batata-doce.

Confira receitas com batata

1. Nhoque

O nhoque tem origem na culinária italiana. Com a massa feita a partir de batata-doce, a receita é uma opção de prato principal.

Legenda: Se preferir, polvilhe um pouco de queijo por cima Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1kg de batata-doce cozida e espremida

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 ovo

¼ xícara (chá) de cheiro-verde para polvilhar

1 xícara (chá) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

1 colher (chá) de margarina

Farinha de trigo para enfarinhar a superfície

1 xícara (chá) de extrato de tomate - molho

2 xícaras (chá) de água - molho

1 colher (sopa) de óleo - molho

500 gramas de carne moída - molho

2 dentes de alho amassados - molho

1 cebola grande picada - molho

2 tomates picados - molho

Modo de preparo: veja como fazer a receita de nhoque.

2. Lasanha de batata

Esse prato pode ser consumido no almoço ou jantar, podendo ser acompanhado de arroz e verduras. A receita tem origem italiana e pode ter o recheio modificado a depender da preferência.

Legenda: A lasanha de batata pode ser cozinhada sem a presença de carne Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

Massa: 1kg de batata

Massa: sal

Molho: 1 lata de extrato de tomate

Molho: 1 copo americano de água

Molho: 2 dentes de alho

Molho: sal

Molho: pimenta-do-reino

Molho: 1 maço de cheiro verde e coentro

Molho: 1 cebola média

Molho: 1 pimentão pequeno

Molho: 1 tomate

Molho: 250g de azeitona sem caroço

Recheio: 500g de presunto

Recheio: 400g de queijo mussarela

Recheio: queijo parmesão para colocar por cima

Modo de preparo: veja como fazer a receita de lasanha de batata.

3. Batata gratinada

Esse é um prato de origem francesa que pode ser servido como acompanhamento do almoço ou jantar. Essa receita ainda pode complementar a ceia natalina, com ingredientes saborosos.

Legenda: Receita pode ser servida como acompanhamento na ceia de Natal Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

2 batatas grandes descascadas

Requeijão culinário

Bacon a gosto

Cebolinha verde a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de batata gratinada.

4. Batata ao forno

Essa receita que teve origem em Portugal. O prato pode servir como acompanhamento no almoço ou jantar, além de ser uma opção de lanche para quem busca um alimento saboroso, temperado e nutritivo.

Legenda: Receita é temperada e saborosa Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1 kg de batatas descascadas e cortadas em rodelas finas

1 lata de creme de leite

1 xícara (chá) de leite

1 cebola picada

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

1/2 xícara (chá) de queijo provolone ralado

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de batata ao forno.

5. Pão de batata-doce

A receita tem origem francesa e é uma alternativa à produção do prato somente com trigo. O pão é saboroso e pode ser temperado a gosto durante sua confecção.

Legenda: Pão de batata-doce é saboroso e temperado Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1kg de farinha de trigo

2 tabletes de fermento

2 batatas grandes

1 xícara de açúcar refinado

1 copo de leite

3 ovos

1 xícara de manteiga

Sal a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de pão de batata-doce.

6. Doce de batata-doce

Essa é uma receita tipicamente brasileira, sendo suculento e saboroso. O prato é uma boa sobremesa para ser servida após o almoço ou jantar.

Legenda: Doce de batata-doce pode ter vários formatos Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

2kg de batata-doce

800g de açúcar

1 vidro de leite de coco

1 copo (tipo americano) de água

1 pau de canela

Modo de preparo: veja como fazer a receita de doce de batata-doce.

7. Salada de batata

Essa receita tem origem alemã, sendo bastante temperada e suculenta. O prato acrescenta um toque especial à mesa, podendo acompanhar a refeição principal do almoço ou jantar.

Legenda: A salada pode dar um toque especial à refeição

INGREDIENTES

4 xícaras de batata descascada e cortada em cubinhos

Sal a gosto

2 colheres (sopa) de vinagre

1 xícara de salsão picado

1/4 de xícara de cebolinha picada

1 pimentão verde pequeno picado

3 ovos cozidos duros picados

1/2 xícara de maionese

1/2 xícara de iogurte natural

Modo de preparo: veja como fazer a receita de salada de batata.