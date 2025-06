Pecnordeste: Elmano anuncia Agro Parque no antigo Autódromo

Promessa feita ontem pelo governador Elmano de Freitas sob fortes aplausos de 1.500 agropecuaristas que o ouviram falar na cerimônia de abertura da Pecnordeste – a maior feira indoor (em ambiente fechado) da agropecuária brasileira: o Ceará terá um novo Parque de Exposição para toda a cadeia produtiva do agro. Será o Agro Parque.

E onde será instalado esse equipamento? Ele respondeu:

“No antigo Autódromo do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.”

Neste momento, além dos aplausos, houve gritos de contentamento. Este anúncio foi a grande surpresa que fechou com chave de ouro o primeiro grande dia da Pecnordeste, que ganhou do presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), João Martins, o seguinte depoimento, também muito aplaudido:

“Esta Pecnordeste é uma grande prova de que o Brasil é o país do agro”.

A solenidade oficial de instalação da 28ª Pecnordeste foi aberta com o discurso de Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), que agradeceu toda a ajuda que recebeu de entidades empresariais, citando a Federação da Agricultura e seu presidente Ricardo Cavalcante, dos sindicatos rurais e dos produtores rurais cearenses. Ele deu os grandes números da feira deste ano, que deverá ser visitada, até amanhã, sábado, por 100 mil pessoas do Ceará e de estados vizinhos.

Em seguida, houve a entrega da Medalha Prisco Bezerra aos produtores rurais Luís Mendes, que, em Limoeiro do Norte, cria gado de leite e de corte e é o vice-presidente de Administração e Finanças da Faec, e a Fábio Regis de Albuquerque, dono do Sítio Barreiras, em Missão Velha.

Além de ser o maior produtor de banana do Brasil, Fábio Regis desenvolve hoje pesquisas para a produção de cacau varietal no Sul da Bahia. Mas sua grande realização foi a instalação de uma escola, dentro de sua fazenda, cuja grade curricular também é voltada para a formação do caráter das centenas de crianças e adolescentes, filhos dos seus colaboradores e de produtores rurais de Missão Velha que estudam lá.

Esse modelo educacional teve tanto sucesso, que a Faec tratou de expandi-lo – e já o fez – para mais de 100 escolas da zona rural de vários municípios das diferentes regiões do Ceará, em parceria com suas respectivas prefeituras.

O terceiro homenageado com a Medalha Prisco Bezerra foi o governador Elmano de Freitas, que, a exemplo do seu pai, é produtor rural na geografia do Maciço de Baturité. A

Ao saudá-lo e ao entregar-lhe a comenda, o presidente da Faec enalteceu o trabalho do governador em benefício do agro do Ceará, citando algumas providências que beneficiaram os produtores de leite, cuja cadeia produtiva está hoje isenta do ICMS, e os produtores de camarão, cujas fazendas de criação, todas de pequeno porte, tiveram reduzida a quase zero a burocracia para o licenciamento ambiental.

Depois, houve os discursos. O primeiro deles foi de João Martins, presidente da CNA, que, declarando-se muito feliz por estar presente à Pecnordeste, que viu nascer no tempo em que a Faec foi presidida por Torres de Melo.

“A Pecnordeste é uma dádiva divina, pois aqui se reúnem os que produzem alimentos para o consumo interno dos brasileiros e ainda exportam para mais de 100 países do mundo. Por isto, eu faço um apelo aos políticos que governam: ajudem o agro. Nós acreditamos no Brasil. Nós já mostramos que somos capazes de fazer”, disse Martins.

Depois, falou o ministro da Aquicultura e Pesca, o pernambucano André de Paula, que também fez rasgados elogios à organização da Pecnordeste. Ele lembrou que o agro cearense registrou, no ano passado de 2004, um crescimento exponencial de 25,4%, o maior do país, “o que mostra a força da agropecuária do Ceará. Quero dizer a todos vocês, cearenses, que eu, pernambucano de nascimento, me sinto em casa quando estou no Ceará, pois são muitas as nossas afinidades na economia e na cultura”.

Encerrando a cerimônia, falou o governador Elmano de Freitas, que iniciou seu pronunciamento dirigindo-se ao presidente da Faec:

“Amílcar, esta Pecnordeste é produto do seu esforço e de sua liderança. Nós ainda vamos realizar, juntos, muitas coisas” – disse o governador sob aplausos.

Falando de improviso e visivelmente entusiasmado pela presença de grande público, Elmano de Freitas lembrou algumas das medidas tomadas pelo seu governo em benefício das várias cadeias produtivas da agropecuária do Ceará, citando a do leite, que está livre hoje do ICMS, e a desburocratização do licenciamento ambiental para os pequenos produtores de camarão.

O governador anunciou que, também para melhorar a performance do agro cearense, seu governo está prestando todo o apoio político à construção da Ferrovia Transnordestina, que trará do Tocantins, do Maranhão, do Piauí, da Bahia e de Pernambuco uma parte de sua produção de grãos e minérios. Os grãos – disse Elmano de Freitas – irão baratear o preço da ração para o alimento do plantel da avicultura e dos rebanhos bovinos de corte e de leite.

Ele lembrou que ontem, pela manhã, presidiu o evento de assinatura da Ordem de Serviço do Lote 8 da Transnordestina – que será executado, como os demais lotes, pela cearense Marquise Infraestrutura. E anunciou que, até o próximo mês de setembro, assinará a Ordem de Serviço para os dois últimos lotes dessa estrada de ferro, que ligará o Sudeste do Piauí ao Porto do Pecém.

“A Transnordestina é uma obra que, quando estiver concluída, terá consumido investimentos de R$ 15 bilhões. Ela é vital para o crescimento da economia do Ceará e do Nordeste”, disse o governador Elmano de Freitas.

Ele também informou que as obras de duplicação dos sifões do Eixão das Águas prosseguem em alta velocidade, devendo estar concluídas em junho do próximo ano. Essa obra dobrará a vazão do Eixão das Águas, que saltará dos atuais 11 m³ por segundo para 22 m³ por segundo. Integrado ao Projeto São Francisco, o Eixão das Águas garantirá o abastecimento de Fortaleza e das cidades de sua Região Metropolitana.

No final de sua fala, o governador surpreendeu o público presente ao anunciar que está tomando as providências legais necessárias para que a área do antigo Autódromo do Eusébio seja transformada no Agro Parque, que será o maior espaço do país destinado a exposições da agropecuária. Ele foi forte e demoradamente aplaudido.