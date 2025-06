Pecnordeste: Tijuca Alimentos passa de 3 milhões de ovos por dia

Referência no setor agroindustrial nordestino, o Grupo Tijuca está presente na Pecnordeste 2025, maior feira indoor (em ambiente fechado) da agropecuária brasileira, que se realiza de hoje, quinta-feira, 5, até sábado, 7, no Centro de Eventos do Ceará. Seu estande ocupa área de 72 m² no primeiro piso do Pavilhão Oeste, onde estão sendo lançados seus novos produtos e promovidas experiências com itens de seu mix: ovos, queijos e cortes de frango.

Com sólida estrutura produtiva, o Grupo Tijuca, representado pelas marcas Tijuca Alimentos e Granjas São José, destaca-se pelo seu alto desempenho industrial e pelo impacto positivo no agronegócio nordestino.

A empresa – fundada por Everardo Vasconcelos – produz hoje, diariamente, mais de 3 milhões de ovos, o que ultrapassa 1 bilhão de unidades ao ano, além do abate diário de 70 mil aves e da produção de mais de 22 mil litros de leite/dia. Essa operação é conduzida por mais de 4 mil colaboradores, que garantem compromisso com a qualidade em todas do processo produtivo.

Além da atuação no campo, o Grupo Tijuca também investe fortemente em responsabilidade social. Entre suas principais iniciativas, destacam-se o Núcleo Integrado de Saúde Anjos do Céu (Nisa), que oferece atendimento gratuito em psicologia, fisioterapia, enfermagem, psicopedagogia e nutrição, além do Projeto Anjos do Céu, que atende a cerca de 350 crianças e adolescentes do município de Beberibe e seu entorno, por meio do esporte, promovendo inclusão, bem-estar e desenvolvimento humano.

O Grupo Tijuca é uma empresa genuinamente cearense com 56 anos de atuação na produção e comercialização de ovos, frangos e queijos nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. É a única empresa cearense do segmento com abatedouro próprio, dispondo de unidade de produção em Fortaleza, Cascavel e Beberibe, onde mantém uma moderna fábrica de rações.

Na área de logística, a Tijuca Alimentos dispõe de frota própria com centenas de veículos leves e pesados para o transporte dos seus produtos.