Pecnordeste promove negócios de frutas, legumes e verduras

Cerca de 600 produtores e distribuidores nordestinos de frutas, legumes e verduras (FLV)reuniram-se na manhã desta quinta-feira, no Centro de Eventos do Ceará, durante café da manhã organizado pela International Fresh Produce Association (IFPA), organização de atuação global voltada para o incremento de negócios na área da hortifruticultura. O evento integrou a programação do primeiro dia da Pecnordeste – maior feira indoor (em ambiente fechado) da agropecuário brasileira.

Em um espaço ocupado por grandes empresas do setor, entre as quais a cearense Itaueira Agropecuária e a paraibana Doce Mel, os produtores ouviram exposições técnicas acerca das diferentes áreas da FLV. Valeska Ciré, que dirige a IFPA no Brasil, disse à coluna que o café da manhã reuniu “os principais decisores do sistema de frutas, legumes, verduras e ovos”.

Ela informou que, no espaço da IFPA, juntaram-se dezenas de marcas de produtos da FLV, que, em reuniões de negócios, “mostraram as tendências e os comportamentos do consumidor nacional e estrangeiro”.

O público presente ao evento ouviu palestras de especialistas e viu vídeos de empresas associadas à IFPA. Uma dessas apresentações foi feita pelos irmãos Roberto e Rodrigo Cavalcante, sócios e diretores da Doce Mel, uma das maiores empresas produtores, exportadoras e distribuidoras do país, com forte atuação na região Nordeste e com sede em João Pessoa, na Paraíba.

No Ceará, entre os grandes clientes da Doce Mel, estão as redes de supermercados São Luiz e Pinheiro.

Eles mostraram como atua a Doce Mel na produção, na distribuição e na exportação de FLV. É a Doce Mel que distribui os melões, as melancias e os pimentões coloridos produzidos pela Itaueira Agropecuária, que, por sua vez, esteve presente ao evento da IFPA, ocupando um espaço no qual mostrou para degustação todos os seus produtos, principalmente o seu famoso melão Rei.

Tom Prado, sócio e CEO da Itaueira, disse à coluna que as reuniões promovidas no Brasil e no exterior pela IFPA costumam reunir grandes produtores e distribuidores de FLV, “num ambiente de muito propício aos negócios”.