Marquise Infraestrutura construirá Lote 8 da Transnordestina

Uma boa notícia! A cearense Marquise Infraestrutura, empresa do Grupo Marquise, foi a construtora contratada para a execução do Lote 8 da Ferrovia Transnordestina, obra que vem redesenhando a logística do Nordeste brasileiro.

A ordem de serviço foi assinada nesta quinta-feira, 5, em Baturité, em cerimônia que contou com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas; do ministro dos Transportes, Renan Filho; do superintendente da Marquise Infraestrutura, engenheiro Renan Carvalho; e do presidente da Transnordestina Logística, Tufi Daher Filho.

O novo trecho terá 46 quilômetros de extensão e ligará os municípios de Itapiúna e Baturité, passando também por Quixadá (10,5 km) e Capistrano (12 km). O escopo das obras inclui a construção de três pontes, dois viadutos e quatro passagens de nível. A previsão é que os trabalhos tenham início em até 45 dias após a assinatura do contrato, com estimativa de geração de 800 a 1.000 empregos diretos e até 3.000 indiretos.

A Marquise Infraestrutura já possui sólida atuação no projeto da Transnordestina. A empresa concluiu os lotes 1, 2 e 3 e atualmente executa os lotes 4, 5, 6, 7 e 11 — uma atuação robusta que reafirma sua expertise em obras de grande complexidade.

“É com grande entusiasmo que firmamos mais esse desafio de entregar um novo trecho desta obra tão importante para o estado e para o país. A Transnordestina é uma das obras de infraestrutura ferroviária mais estratégicas do Brasil, e temos orgulho de contribuir para sua concretização com responsabilidade técnica, compromisso social e excelência operacional”, afirma Renan Carvalho, diretor da Marquise Infraestrutura.

A Ferrovia Transnordestina é considerada um vetor logístico de grande importância para o escoamento da produção agrícola e mineral do interior nordestino rumo aos portos de Suape (PE) e Pecém (CE), conectando o sertão ao mercado global. O Lote 8 representa mais um passo concreto nessa direção. Na oportunidade, realizaram um sobrevoo e uma visita técnica ao Lote 7, em Quixadá, onde puderam ver de perto a obra em ritmo bastante acelerado.