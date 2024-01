Da banana à água de coco: veja os produtos cearenses que ganharam o mundo em 2023

Quando se trata de comércio exterior, o Ceará é destaque pela produção siderúrgica oriunda, sobretudo, da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP). Mas em 2023 outros produtos do Estado se sobressaíram na pauta exportadora, com crescimentos relevantes na comparação com 2022.

Um documento elaborado pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) destaca as frutas, pescados, couro e têxteis pelo desempenho nos envios ao exterior ao longo do ano passado.

Veja também

O relatório enumera, mais especificamente, a banana, a água de coco, a moda íntima, as bolsas de couro e o atum como produtos que "ganharam o mundo" em 2023.

Banana

As exportações de bananas frescas "surpreenderam", de acordo com o relatório, com avanço de 37% nas exportações em 2023, "contrariando a tendência nacional". Limoeiro do Norte foi a cidade cearense que mais enviou o produto ao exterior, que teve como destino os países europeus, sobretudo a Holanda.

O produto somou US$ 5,7 milhões. Ainda segundo o relatório, as exportações de bananas foram impulsionadas pela logística integrada com o Porto de Rotterdam, mas a América do Sul (Argentina) também teve bom desempenho no consumo do produto cearense, com crescimento de cerca de 20%.

"É evidente que o Ceará está conquistando espaço nesses mercados, superando as vendas de outros estados do Sul do Brasil", diz o relatório, acrescentando que, para melhorar a qualidade da banana exportada, é preciso implementar tecnologias que ajudem no controle de pragas, compreensão de condições ideais de colheita e previsibilidade do volume da colheita.

Água de coco

Com US$ 37 milhões em envios ao exterior no ano de 2023, o Ceará é o principal exportador de água de coco no Brasil. O volume representa crescimento de 24,2% na comparação com o ano de 2022.

A Fiec atribui os resultados ao "aumento significativo de investimentos". "A convergência de inovações tecnológicas, especialmente em conservações e embalagens, aliada à crescente adoção de estilos de vida saudáveis, confere à água de coco um status singular".

Os principais países consumidores do produto são Estados Unidos, Canadá, Holanda, Porto Rico e Portugal.

Moda íntima

As exportações de moda íntima, considerando sutiãs, bustiês e calcinhas, somou US$ 1,8 milhão em 2023, crescimento de 4,5% na comparação com 2022. Nesse contexto, o município de Maracanaú se destaca como o principal exportador, com "crescimento contínuo e recuperação pós-pandemia em 2023".

"A consolidação desse mercado é notável, principalmente na América Latina, onde o transporte rodoviário tem sido a principal via de escoamento, conferindo alta competitividade aos produtos cearenses em países vizinhos", diz a Fiec.

Os principais países consumidores são Paraguai, Uruguai, Bolívia, Guiné-Bissau e Portugal, tendo este último apresentado "aumento significativo" no consumo do produto cearense, "indicando um mercado promissor", segundo relatório.

Bolsas de couro

A bolsas de couro apresentaram o crescimento percentual mais expressivo entre os produtos destacados pela Fiec no relatório. Com US$ 3 milhões em exportações, houve avanço de 671% em 2023 na comparação com 2022, quando a cifra chegou a US$ 389.360 mil.

As bolsas de couro "ganharam reconhecimento pela sua inigualável qualidade e design único", segundo o documento. Estados Unidos, Canadá, Indonésia, Reino Unido e República Dominicana são os principais países consumidores.

"Embora os Estados Unidos liderem a lista dos principais mercados consumidores, é digno de nota que outros países, distribuídos em diversas regiões do globo, também têm se destacado como apreciadores dos produtos cearenses. Esse fenômeno reflete o vasto potencial dos artigos locais,

impulsionado pelo seu valor agregado, design distinto e alta qualidade", diz a Fiec.

Atum

Com US$ 16,6 milhões em exportações e crescimento de 19,2% na comparação com 2022, o atum é o quinto produto eleito como destaque da pauta exportadora cearense pela Fiec.

Legenda: Exportações de atum somaram US$ 16,6 milhões, crescimento de 19,2% na comparação com 2022 Foto: Fabiane de Paula

"O comércio internacional de atum é significativo devido à sua "popularidade global em diversas culinárias. No Ceará, a localização estratégica no Atlântico, aliada a uma infraestrutura logística moderna, proporciona um mercado nacional e internacional promissor para o atum cearense, principalmente na forma congelada e derivados", diz o relatório.

São Gonçalo do Amarante é o principal exportador. Já os principais compradores são República Dominicana, México, Venezuela, Cabo Verde e Equador.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil