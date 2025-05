Aneel aciona bandeira vermelha e conta de luz ficará mais cara em junho

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (30), o acionamento da bandeira vermelha, no patamar 1, para o mês de junho. No mês de maio, por exemplo, a bandeira em vigor era a amarela, o que indica um aumento no custo da energia para os consumidores.

Com a mudança, as contas de energia elétrica terão cobrança adicional de R$ 4,46 a cada 100 kW/h (quilowatt-hora) consumidos. Todos os consumidores de energia conectados ao Sistema Interligado Nacional passarão pela mudança.

Segundo a Aneel, a medida ocorre após queda no volume de chuvas e uma diminuição da geração de energia por hidrelétricas, conforme apontam projeções do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Dessa forma, aponta a agência, a bandeira vermelha é necessária por conta do acionamento de usinas termoelétricas, que possuem custo de produção mais elevado.

Na última semana, o diretor-geral da Aneel, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, apontou que os níveis de armazenamento estão abaixo de 71%, menor do que os 75% registrados no mesmo período de 2024. Dessa forma, as condições desfavoráveis já apontavam a mudança.

Criado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias reflete o custo variável da produção de energia e considera fatores como a "disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas".

