Nova Chevrolet Montana será lançada em fevereiro; veja detalhes e valor

O Montana 2023, carro que movimentou a segunda Prova do Líder do BBB 23, será lançado pela Chevrolet no dia 8 de fevereiro. Segundo o portal especializado em automóveis Quatro Rodas, serão entregues 2 mil unidades do modelo comercializadas em pré-venda.

Qual o valor da nova Chevrolet Montana

Os valores do modelo são iniciados em R$ 134,4 mil para a versão LTZ enquanto a versão Premier custava R$ 140.490. Conforme o site especializado, são aguardados reajustes, pois esses preços foram executados no fim de novembro de 2022.

Versões da nova Montana 2023

Chevrolet Montana 1.2 Turbo Manual Chevrolet Montana 1.2 Turbo LT Manual Chevrolet Montana 1.2 Turbo LTZ Automática Chevrolet Montana 1.2 Turbo RS Automática Chevrolet Montana 1.2 Turbo Premier Automática

Segundo a Chevrolet, há milhares de unidades da nova Montana já encomendadas por clientes.

A fabricante também deu início à produção em série da nova picape com carroceria monobloco há duas semanas. Ela está sendo fabricada em São Caetano do Sul (SP), mesma unidade que fabricava a antiga geração.