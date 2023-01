BMW apresenta protótipo de carro que muda de cor

A BMW apresentou na Consumer Electronics Show (CES) 2023, nessa quinta-feira (5), o protótipo de um carro que pode mudar de cor exterior. O veículo apresenta outros recursos de personalização.

Chamado de 'BMW i Vision Dee', o carro pode mudar de cor uniformemente, em faixas, ou em padrão quadriculado. A tecnologia E Ink permite a personalização conforme o comando do usuário.

Entre outras funções, está a projeção de informações diretamente no para-brisa do veículo. A projeção tem quatro níveis, desde informações relevantes para dirigir até projeção aumentada da realidade. O controle operacional do carro também apresenta uma 'voz', que pode ser ouvida de fora do veículo, e ícones físicos e digitais.

Além disso, há possibilidade de criar um avatar pessoal do motorista. O carro tem a tecnologia de reconhecimento e, ao abrir automaticamente as portas, recebe o usuário de forma personalizada.

O 'BMW i Vision Dee' faz parte da geração de veículos 'NEW CLASS', que será lançada em 2025, segundo a BMW. A apresentação na CES, encontro para apresentação de novidades das gigantes de tecnologia, teve participação do ator Arnold Schwarzenegger.

Tecbologia E Ink

A BMW já havia apresentado o recurso da mudança de cor do carro com apenas um toque na CES 2022. A tecnologia E Ink usa digitalização para mudar a coloração do exterior do automóvel.

Um toque em um botão do carro aciona um campo elétrico que muda a cor do carro. A superfície do modelo com o E Ink possui milhões de microcápsulas, com diâmetro que equivale à espessura de um fio de cabelo humano, e cada uma delas tem pigmentos brancos e pretos.