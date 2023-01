Novas regras para Insufilm entram em vigor em 2023; veja

As regras do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para o uso de películas nos vidros dos veículos passaram por alterações a partir deste ano. Os motoristas devem estar atentos ao instalar insulfilm nos vidros, sob risco de multas.

Os limites da 'lei do insulfilm' foram definidos na Resolução nº 960/2022 do Contran, publicada em maio de 2022. A “transmitância luminosa” das áreas envidraçadas – a transparência para passagem de luz pela película insulfilm – varia conforme a área do veículo.

Veja os porcentuais de luz mínima:

Para-brisas e vidros laterais dianteiros: não pode ser menor que 70%;

Vidro traseiro e demais áreas que não interferem na dirigibilidade: não pode ser menor que 28%;

Vidros no teto: sem limites específicos.

Além disso, os motoristas não podem instalar insulfilm com bolhas e afixar adesivos ou símbolos nos para-brisas e nos vidros laterais dianteiros.

O órgão incluiu também máquinas agrícolas, rodoviárias, florestais e veículos destinados à circulação fora das vias públicas.

O Contran também restringiu a utilização de películas refletivas e opacas, que impedem a passagem de luz e podem prejudicar a visibilidade do condutor.

Os motoristas de carros com insulfilm fora do padrão podem levar infração grave - com multa de R$ 195,23, aplicação de cinco pontos na CNH e apreensão do veículo para regularização. As penalidades estão previstas nos artigos 230 e 237 do CTB.