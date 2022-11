Com nova lei do insulfilm, saiba evitar multa ao instalar película no carro

Para proteger do sol ou aumentar a privacidade no carro, a instalação de insulfilm é comum em grande parte dos veículos que circulam no País. Em 2022, porém, os requisitos para manter a película nos vidros mudaram – e o condutor precisa ficar atento para não ser multado.

A penalidade para o proprietário de veículo que descumprir as regras de instalação do insulfilm é de multa grave, no valor de R$ 195,23, além de aplicação de 5 pontos na CNH e retenção do veículo até regularização, como aponta o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

As mudanças nas regras para cobertura das áreas envidraçadas dos veículos foram estabelecidas pela Resolução nº 960/2022, publicada no mês de maio pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Os principais pontos a serem observados pelo dono do veículo são:

Segurança e integridade dos vidros;

Visibilidade para circulação;

Nível de passagem de luz para a área interna;

Especificidades para veículos blindados.

Como deve ser o insulfilm do carro

De acordo com o Contran, a “transmitância luminosa” das áreas envidraçadas – em termos simples, a transparência para passagem de luz pela película insulfilm – varia conforme a área do veículo.

Para-brisas e vidros laterais dianteiros: não pode ser menor que 70%;

Vidro traseiro e demais áreas que não interferem na dirigibilidade: não pode ser menor que 28%;

Vidros no teto: sem limites específicos.

Antes, a visibilidade nos vidros principais à dirigibilidade não podia ser inferior a 75%.

Além de ser proibido insulfilm refletivo ou opaco, os vidros devem manter em local de fácil visualização a marca do fabricante, a do instalador, o nível de transmitância e o símbolo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

A verificação dos índices de transparência do insulfilm deve ser feita pelas autoridades de trânsito por meio de instrumento específico, chamado de MTL – medidor de transmitância luminosa.

O que não pode ter nos vidros do carro

Legenda: Para-brisa quebrado pode gerar multa Foto: Shutterstock

A norma do Contran lista ainda itens ou condutas que são proibidas:

Aplicação de películas refletivas;

Manter insulfilm com bolhas no para-brisas e nos vidros dianteiros;

Usar qualquer inscrição, adesivo, legenda ou símbolo pintado ou afixado no para-brisa ou vidros dianteiros;

Colocar cortinas , persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvo em

áreas dispensáveis à dirigibilidade, desde que haja retrovisores em ambos os lados;

Usar painéis luminosos que reproduzam mensagens dinâmicas ou estáticas,

exceto as utilizadas em transporte coletivo.

O dono do veículo também não pode trafegar com para-brisa com trinca maior de 20 cm de comprimento ou fratura circular maior que 4 cm de diâmetro.

As penalidades para infrações a essas regras estão previstas nos artigos 230 e 237 do CTB, que preveem aplicação de multa grave.

