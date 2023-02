Renault Kwid é o carro mais econômico do Brasil; veja lista completa

O Inmetro divulgou, nesta quarta-feira (1º), a Tabela 2023 do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), que mostra os veículos mais econômicos do país. O Renault Kwid aparece como o carro com a combustão de maior eficiência energética, com 15,3 km rodados por litro de gasolina; e 10,8 km por litro de etanol.

O Peugeot 208 e o Chevrolet Onix Plus aparecem em seguida. O PBEV, realizado há quinze anos, abrange 747 modelos e versões, incluindo 68 veículos elétricos e 48 Plug-in.

O programa incluiu lançamentos do mercado, como Chevrolet Montana, a nova Hyundai Tucson, o Peugeot E-2008 elétrico.

Segundo o Inmetro, em comparação com o ano passado, houve melhoria de 5% na média de consumo energético nos carros da categoria SUV grande, que caiu de 1,95 MJ/km para 1,85 Mega Joule/km.

Nos SUV compactos, a redução foi de aproximadamente 1,84 MJ/km para 1,80 MJ/km. O Mega Joule é a unidade de energia absoluta necessária para que o carro rodar um km.

Veja os carros flex a combustão mais econômicos

Renault Kwid Zen Intense

Consumo etanol (km/l): 10,8 na cidade e 11,0 na estrada

Consumo gasolina (km/l): 15,3 na cidade e 15,7 na estrada

Consumo energético (MJ/km): 1,36

Peugeot 208 LIKE MT

Consumo etanol (km/l): 10,4 na cidade e 11,3 na estrada

Consumo gasolina (km/l): 14,7 na cidade e 16,3 na estrada

Consumo energético (MJ/km): 1,37

Chevrolet Onix Plus 10 MT LT

Consumo etanol (km/l): 9,5 na cidade e 12,4 na estrada

Consumo gasolina (km/l): 13,6 na cidade e 17,5 na estrada

Consumo energético (MJ/km): 1,4

VW Polo TSI Manual

Consumo etanol (km/l): 9,6 na cidade e 11,5 na estrada

Consumo gasolina (km/l): 14 na cidade e 16,4 na estrada

Consumo energético (MJ/km): 1,42

Fiat Cronos Drive

Consumo etanol (km/l): 9,9 na cidade e 11,4 na estrada

Consumo gasolina (km/l): 14 na cidade e 16,1 na estrada

Consumo energético (MJ/km): 1,42

Fiat Mobi Easy

Consumo etanol (km/l): 9,8 na cidade e 11 na estrada

Consumo gasolina (km/l): 14,2 na cidade e 15,5 na estrada

Consumo energético (MJ/km): 1,44

Chevrolet Onix Plus 10 T MT

Consumo etanol (km/l): 9,3 na cidade e 11,8 na estrada

Consumo gasolina (km/l): 13,4 na cidade e 16,9 na estrada

Consumo energético (MJ/km): 1,44

CHEVROLET ONIX 10MT HB

Consumo etanol (km/l): 9,4 na cidade e 11,6 na estrada

Consumo gasolina (km/l): 13,3 na cidade e 16,6 na estrada

Consumo energético (MJ/km): 1,45

VW VOYAGE MPI

Consumo etanol (km/l): 9,5 na cidade e 10,9 na estrada

Consumo gasolina (km/l): 13,8 na cidade e 15,6 na estrada

Consumo energético (MJ/km): 1,47

Renault Sandero Life/ Sedition

Consumo etanol (km/l): 10 na cidade e 10,2 na estrada

Consumo gasolina (km/l): 13,9 na cidade e 14,7 na estrada

Consumo energético (MJ/km): 1,48