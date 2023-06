Veja 5 ideias de presentes para o Dia dos Namorados

Para os corações apaixonados, as trocas cotidianas com o xodó já são carregadas de diários presentes. No entanto, o Dia dos Namorados marca uma data um pouco mais especial para comemorar. Pensando nisso, o Diário do Nordeste organizou uma lista com cinco ideias de presentes para serem dados ao parceiro.

Aos que buscam apenas um mimo a mais, existem opções mais baratas, como perfumes, chocolates ou queijos, com valores a partir de R$ 49,90. Já aqueles que querem algo mais rebuscado, é possível presentear com joias, brincos, colares ou massagens.

Lista de presentes

Joias e brincos

A Rommanel está com uma coleção especial para a data, incluindo opções de brincos, anéis e colares para não ter erro na hora de presentear. Os brincos tem formatos de corações para simbolizar o amor.

Legenda: Joias da Rommanel carregam toques de delicadeza Foto: Reprodução/Instagram

As joias produzidas são folheadas a Ouro 18K ou Platina. Dentre alguns produtos disponíveis, estão:

Brinco coração vazado (6mm): R$ 60,00

R$ 60,00 Brinco formato "coração origami": R$ 79,00

R$ 79,00 Brinco botão formato coração: R$ 139,00

R$ 139,00 Pendant escrito “Love” com as letras vazadas: R$ 146,00

R$ 146,00 Pendant coração com a frase “Amar é acreditar que tudo vai dar certo sim”: R$ 145,00

R$ 145,00 Maxi anel formado por corações de tamanhos diferentes 14 a 28: R$ 379,00

Para mais informações, é possível acessar o Instagram @rommanelceara. Já os endereços em Fortaleza são variados. Confira:

Avenida Santos Dumont, 3000, Aldeota;

Avenida Washington Soares, 85 - 63, Edson Queiroz;

Rua Coronel Linhares, 957, Meireles;

Rua Barão do Rio Branco, 980, Centro;

Rua Lauro Nogueira, 1500, salão 1029, Papicu.

Queijos e petiscos

Apesar de ser incomum, queijos e petiscos são boas opções de presente para a data. Os queijos, por exemplo, podem ser usados em fondue durante um jantar romântico e caseiro.

Já os petiscos contém opções para as pessoas que buscam aliar dietas saudáveis. Os queijos ainda podem harmonizar com diversos vinhos.

Legenda: Os queijos podem servir como ótimos petiscos para um momento romântico Foto: Reprodução/Instagram

O estabelecimento Queijos do Brasil Fortaleza vendem tábuas com produtos artesanais, garantindo incríveis experiências gastronômicas. Saiba mais detalhes em:

Massagem em Spa

Os pacotes do spa Verônica Sá Estética garantem uma experiência diferente para o Dia dos Namorados. As opções incluem massagens relaxantes e aromaterapias, além de salas decoradas e mimos.

Legenda: O momento conta com sala decorada e massagem relaxante Foto: Reprodução/Instagram

É possível escolher pacotes individuais ou duplos, sendo um momento relaxante para se conectar com o parceiro e recarregar as energias. Confira as opções:

Pacote R$ 190: inclui massagem relaxante, aromaterapia, máscara facial Rubi, sala decorada, e mimo (duração de 1h30)

inclui massagem relaxante, aromaterapia, máscara facial Rubi, sala decorada, e mimo (duração de 1h30) Pacote R$ 320: inclui massagem com pedras quentes, aromaterapia, revitalização facial, sala decorada, porta retrato & polaroides, degustação de frios (preço duplo é de R$ 580)

inclui massagem com pedras quentes, aromaterapia, revitalização facial, sala decorada, porta retrato & polaroides, degustação de frios Pacote R$ 370: inclui massagem relaxante, revitalização facial de café, aromaterapia, escalda pés, unha pés e mãos, sala decorada, porta retrato ou caixa surpresa (preço duplo é de R$ 680)

A reserva pode ser feita através do Instagram do estabelecimento. É possível selecionar o dia e o horário da massagem escolhida.

Endereço: Rua Dr. José Lourenço, 2710, Joaquim Távora

Rua Dr. José Lourenço, 2710, Joaquim Távora Instagram: @veronicasaestetica

Perfumes

Para quem busca presentear o amado com um bom perfume, a loja Le'loyn Parfums tem promoções diversas e exclusivas para o Dia dos Namorados.

Legenda: Estabelecimento possui promoções de perfumes especiais para a data comemorativa Foto: Divulgação/Le'loyn Parfums

Dentre as ofertas de produtos masculinos, estão:

Azzaro Pour Homme (30ml): de R$ 169,00 por R$ 99,00

Ralph Lauren Ralphs Club (100ml): de R$ 699,00 por R$ 589,00

Ferrari Black (125ml): de R$ 369,00 por R$ 329,00

Hugo Boss Iced (75ml): de R$ 339,00 por R$ 229,00

Ulric de Varens for Men (100ml): de R$ 169,00 por R$ 129,00

Já os descontos para os perfumes femininos valem para:

Paco Rabanne Pure XS (80ml): de R$ 649,00 por R$ 499,00

Mont Blanc Femme Individuelle (75ml): de R$ 719,00 por R$ 449,00

Calvin Klein CK In 2u (100ml): de R$ 399,00 por R$ 299,00

Isa Ulric de Varens (100ml): de R$ 139,00 por R$ 109,90

Shakira Dance Moonlight (80ml): de R$179,00 por R$ 139,00

Para mais informações, é possível acessar o perfil de Instagram @leloynparfums, ou ligar para o telefone (85) 98609-8272. São dois endereços: Shopping Iguatemi Fortaleza, no 1º piso, e da Rua Leonardo Mora, 2450.

Chocolates

A loja Kopenhagen tem opções de chocolates deliciosos e cremosos para presentear na data. Alguns deles unem sabores como chocolate ao leite com licor de cereja. As embalagens são cuidadosas e podem surpreender o parceiro.

Legenda: São diversas opções de chocolates para dar de presente na data Foto: Reprodução/Instagram

Dentre algumas opções de chocolates, estão:

Trufas Língua de Gato (150g): R$ 49,90

R$ 49,90 Rosas ao Leite (150g): R$ 69,90

R$ 69,90 Bombons Clássicos (245g): R$ 89,90

R$ 89,90 Trufas Artesanais (135g): R$ 49,90

R$ 49,90 Bombons Nuts (225g): R$ 99,90

É possível ver outros chocolates disponíveis no catálogo no Instagram @kopenhagenfortaleza_iguatemi. Tem lojas no Del Passeo e no Iguatemi.