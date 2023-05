Dia dos Namorados: Lenine faz show gratuito em Fortaleza para celebrar a data

Preparados para o romantismo? Lenine faz show gratuito no RioMar Fortaleza para celebrar o Dia dos Namorados. A apresentação acontece no dia 9 de junho e faz parte do tradicional Jantar dos Namorados.

Tudo ocorrerá a partir das 19h30 na Praça de Alimentação, piso L3 do shopping. Lenine coleciona sucessos. Ainda jovem, ele integrou o elenco de novos talentos revelados pelo Festival MPB 81, realizado pela TV Globo, com a composição “Prova de Fogo”, gravada em parceria com Zé Rocha.

De lá para cá, ele entregou pérolas como "Paciência", "É o que me interessa" e "Simples assim", entre muitas outras.

No show realizado no RioMar, o pernambucano deve passear pela safra mais romântica de canções, estreitando o contato entre os amantes e aquecendo o coração de todo o público.

Mais informações

Show de Lenine para o Dia dos Namorados

Dia 9 de junho, a partir das 19h30, na Praça de Alimentação do Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu). Gratuito.