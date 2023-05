Show de Oswaldo Montenegro no Crato é cancelado e artista denuncia produtora

O show do cantor Oswaldo Montenegro, que aconteceria neste domingo (28), no Crato, foi cancelado. A informação foi confirmada pelo próprio artista, que acusa a produtora responsável, a empresa Rádio Flagra Magazine Ltda, de quebra de contrato.

Segundo nota publicada no perfil oficial de Oswaldo no Instagram, na noite desta sexta-feira (26), o artista não recebeu o pagamento acordado. O show ocorreria Auditório Centro de Convenções do Cariri, a partir das 20h30 do domingo.

Legenda: Equipe de Oswaldo Montenegro expôs que produtor cortou comunicações Foto: Reprodução

“Apesar de ter sido dada oportunidade de regularização do cumprimento contratual, a Rádio Flagra, na pessoa do produtor responsável, José Jadilson de Lima Souza, não apenas seguiu inadimplente como cortou as comunicações com a equipe do artista, deixando a produção da OM sem informações sobre o andamento dos trabalhos. Todas as tentativas de contato foram frustradas”, diz o comunicado de Oswaldo Montenegro.

Ainda segundo a nota, o produtor informou, antes de cortar as comunicações com a equipe do artista, que 90% dos ingressos já haviam sido vendidos.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Rádio Flagra e com o produtor via telefone, e-mail e redes sociais, mas não obteve retorno. O perfil da empresa no Instagram, que estava divulgando o show de Oswaldo, limitou os comentários das publicações.

Legenda: Rádio Flagra mantém divulgação do show de Oswaldo Montenegro, mas limitou comentários nas publicações Foto: Reprodução

Venda de ingressos

A equipe de Oswaldo Montenegro ressalta que a venda de ingressos é de responsabilidade da Rádio Flagra, que também deve arcar com a devolução do dinheiro. "A OM Produções Artísticas Ltda é apenas uma CONTRATADA a quem não interessa o cancelamento do show, já que essa frustração lhe causa vultosos prejuízos, inclusive por decorrência do trancamento da agenda, passagens e despesas de produção da equipe", aponta o artista.

Oswaldo Montenegro tomará as medidas judiciais cabíveis, segundo o comunicado. "A responsabilidade tanto pela notificação aos adquirentes quanto pela devolução de valores é exclusiva do produtor local contratante", ressalta.

Nos comentários da publicação, fãs do artista lamentaram o cancelamento do show e o descaso da produtora. "Falta de respeito com o artista e com os fãs", escreveu uma internauta. "lamentável. Nós que compramos os ingressos de outras cidades. Nos organizando pra ir uma turma", contou outra.

Caso semelhante

A Rádio Flagra Magazine Ltda já havia sido acusada anteriormente de quebra de contrato pelo comediante Rafael Cortez, que faria show de stand-up no Cariri em 31 de março.

Segundo Rafael, Jadilson entrou em contato com ele e fechou acordo para o show no fim de 2022. O produtor alegou, no entanto, que não havia vendido ingressos e cancelou o show às vésperas sem pagar o cachê.

"Durante todo esse período, ele foi abrindo mão das minhas ajudas para vender ingresso. Geralmente, quando eu faço show, tenho maior interesse que o produtor local tenha lucro. [...] Eu não tava vendo em nenhum outro lugar além do perfil da Rádio Flagra do Instagram", disse.

Cortez alega que o produtor não pagou a multa contratual e, assim como afirma Oswaldo Montenegro, cortou as comunicações e "desapareceu". A Rádio Flagra também não se posicionou sobre o caso.