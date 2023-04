Tok&Stok fecha lojas em Fortaleza e clientes fazem fila para aproveitar promoções

Uma das principais varejistas de móveis e decoração do País, a Tok&Stok está encerrando duas de suas três lojas em Fortaleza, no Ceará. Na manhã desta quarta-feira (12), uma grande fila de clientes se formou na unidade da avenida Washington Soares, no bairro Águia Fria, e a espera pode chegar a 2 horas, conforme relatos no local.

Na vitrine do estabelecimento, um comunicado informava aos consumidores sobre o encerramento das atividades.

"Informamos que em breve encerraremos nossas atividades nesta loja. Mas não se preocupe, você ainda poderá se inspirar e continuar comprando com a gente pelo site, app ou em outras unidades", diz o informe.

Legenda: Comunicado informa sobre o fechamento de loja da Tok&Stok no bairro Água Fria Foto: Heloísa Vasconcelos / SVM

Pessoas que conseguiram comprar na unidade disseram haver itens com descontos entre 30% e 50%. Alguns consumidores relataram esperar cerca de 2 horas para entrar no estabelecimento.

"Ficarei o tempo que precisar ficar. Me programei para não fazer nada, qualquer desconto é bom", disse a comissária Nathália, de 35 anos, enquanto aguardava na fila.

Loja do RioMar vai continuar operando

Das três lojas da rede em Fortaleza, apenas a do RioMar Fortaleza não será fechada.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria de comunicação da empresa, que confirmou o fechamento de duas unidades, sem mais detalhes. Contatado, o Shopping Iguatemi Bosque confirmou que a unidade localizada no empreendimento também será fechada.

No local, apesar de também haver fila para entrar, o movimento esteve bem mais tranquilo no fim da manhã desta quarta. A unidade já conta com poucos produtos expostos e avisos de descontos de até 50% para toda a loja.

Legenda: Loja da Tok&Stok no shopping Iguatemi já consta com prateleiras esvaziadas Foto: Heloísa Vasconcelos

Etna encerrou atividades há cerca de 1 ano

O fechamento de lojas da Tok&Stok ocorre um pouco mais de um ano do anúncio do encerramento da Etna, outra marca que foi referência no mercado de móveis. Antes disso, em 2021, a empresa havia fechado quatro lojas, incluindo a de Fortaleza, que estava em operação desde dezembro de 2011.

Na época, a Etna justificou estar seguindo a preferência dos consumidores pelo e-commerce para encerrar as vendas presenciais na Capital.