North Shopping Fortaleza terá Starbucks

Encerrando o primeiro semestre com 15 novas operações e crescimento de 8% nas vendas, o North Shopping Fortaleza prepara a chegada de novas marcas de peso para o seu portifólio. A principal delas é a famosa rede de cafeterias Starbucks, cuja loja deverá ser inaugurada em 2024. A informação foi obtida com exclusividade por esta Coluna.

A Starbucks também abrirá, ainda em 2023, uma unidade no Iguatemi Bosque, a primeira da empresa no Ceará. A data da inauguração ainda não foi divulgada.

Alta procura

O North Shopping também adicionará ao seu rol de lojas a Life by Vivara. Com o interesse de várias marcas em se instalar, a administração do shopping projeta encerrar o ano com taxa de ocupação de 99%.

"A chegada dessas grandes marcas é resultado de um trabalho constante da equipe para uma qualificação cada vez maior do nosso mix de lojas. Nós realizamos pesquisas frequentes com nossos clientes para conhecer o desejo deles e irmos em busca de atendê-los", comenta Paulo Alencar, superintendente do empreendimento.

Inaugurado em 1991, o North Shopping Fortaleza possui 48.000 m² em Área Bruta Locável (ABL) e um mix com mais de 260 lojas e quiosques, incluindo também 6 salas de cinema, 13 lojas âncoras, 9 megalojas, alameda de serviços, etc.

