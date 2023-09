Fábrica se expande e vai gerar 600 empregos no interior do Ceará

A Valenti Calçados, indústria situada em Pentecoste, no interior do Ceará, vai expandir as operações no Estado e ampliar a produção em até 6 mil pares de calçados por dia.

Com isso, a empresa, que hoje já conta com 900 colaboradores na cidade, projeta gerar em torno de 600 novos empregos na região nos próximos 18 meses, número expressivo para Pentecoste, cuja população é de 37 mil habitantes.

Na tarde de terça-feira (12), a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) assinou um convênio com a Prefeitura de Pentecoste para viabilizar a construção de dois galpões industriais para a expansão do empreendimento.

As estruturas serão cedidas em regime de comodato pela Adece para a empresa.

Crescimento econômico

"A empresa vem viabilizando ano após ano crescimento em Pentecoste. Atualmente, produzimos 12 a 13 mil pares de calçados por dia", comenta Alexandre Becker, diretor geral da companhia e também responsável pela Pentecoste Calçados e Serrota Calçados, todas instaladas na cidade.

O presidente da Adece, Danilo Serpa, explica que o convênio consiste em uma doação de terreno por parte da Prefeitura para a Adece que, por sua vez, será responsável pelo financiamento da obra a ser executada pelo poder municipal. O valor desembolsado pela Adece será de R$ 4,5 milhões.

"Essas e outras ações fazem parte da nossa política de interiorização e de apoio ao crescimento das empresas já implantadas aqui no Ceará, um trabalho realizado com orientação do governador Elmano de Freitas", detalha Serpa.

