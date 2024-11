Dia dos Solteiros é comemorado com Black Friday na China nesta segunda (11); entenda origem da data

O Dia dos Solteiros, conhecido em chinês como “Guanggun Jie”, é celebrado nesta segunda-feira, 11 de novembro. A escolha do dia não é aleatória: A data 11/11, quando escrita com algarismos, simboliza o dia do ano que tem mais números 1, considerado sinônimo de "uma pessoa". Atualmente, o dia garante boas promoções nas empresas de varejo da China, sendo considerado o dia oficial da Black Friday no País.

A origem do evento vem desde a década de 1990, quando estudantes da Universidade de Nanjing, no leste da China, decidiram criar uma celebração para valorizar a vida de solteiro. A ideia era promover encontros e atividades sociais para aqueles que não estavam em um relacionamento.

No entanto, a data passou a ter um novo significado em 2009, quando a gigante de tecnologia Alibaba decidiu transformar o Dia dos Solteiros em um grande evento de vendas online. Atualmente, a data é conhecida como a "Black Friday chinesa" ou "Double Eleven". Neste dia, algumas das empresas queridinhas dos brasileiros participam, como Shoppee, Aliexpress e Shein.

Hoje, o Dia dos Solteiros movimenta bilhões de dólares, superando em volume de vendas datas como a Black Friday e a Cyber Monday nos Estados Unidos. Em 2023, a data gerou US$ 156 bilhões em vendas, conforme estimado pela Syntun, empresa chinesa especializada em dados do e-commerce, no relatório Sales Data Briefing.

Para as empresas, a data é uma oportunidade de liquidar estoques e atrair novos clientes. Para os consumidores, é um momento de aproveitar ofertas, especialmente em produtos de tecnologia, moda e eletrônicos.

Vale ressaltar que, em 2011, aconteceu o “Dia dos Solteiros do Século”, já que sua data era 11/11/11. Apenas no Brasil o Dia dos Solteiros é comemorado em 15 de agosto. Em outros países, a data é marcada no calendário no dia 11 de novembro.