Como se proteger das fraudes da Black Friday? Veja dicas

E está chegando a data que mexe diretamente com nossos impulsos de consumo, que nos deixa ansiosos por fazer as melhores compras, que nos “obriga” a consumir: a Black Friday.

A Black Friday, originalmente criada nos Estados Unidos, foi incorporada ao calendário do comércio brasileiro desde 2010. No entanto, no Brasil, a data ficou conhecida como “Black Fraude” devido aos descontos muitas vezes que não correspondem à realidade. Isso afeta a confiança dos consumidores em relação à promoção, uma vez que os preços não baixam tanto quanto o esperado.

Podemos dizer que existem, pelo menos, dois tipos de black fraude: a fraude por, inúmeras, vezes, em que o comércio brasileiro não efetua descontos reais e a fraude por muitos oportunistas aproveitarem a data para aplicarem golpes. Vamos entender cada um dos casos.

Como posso me proteger?

A melhor forma de evitar a indesejada situação de fraude nas compras de Black Friday é planejar a lista de compras com antecedência e fazer um monitoramento de preços. O ideal é que o consumidor saiba o que quer comprar na data um ou dois meses antes para poder comparar preços e fabricantes.

Outra estratégia é inserir os produtos da lista em um alerta de preços em sites como o Zoom, Buscapé e JáCotei antes de fechar negócio. Os algoritmos vão monitorar a variação de preços e enviar por e-mail os melhores negócios nos melhores sites de e-commerce.

Como a fraude também pode estar configurada em preços abusivos de frete ou não aplicação de desconto no check out, o consumidor deve estar atento durante toda a jornada de compra e venda. Depois de concluída a transação, o pedido de estorno costuma ser mais demorado, estando entre as reclamações frequentes dos consumidores insatisfeitos.

Nas lojas, não se empolgue com os cartazes de promoção, mas saiba, de fato, quanto custava o item antes da Black Friday e no dia, para que você não seja enganado, achando que está comprando com muito desconto. Acompanhe os preços antes, bem antes da data destas promoções.

Como identificar uma Black Fraude nas compras on-line?

Recomendações para registrar reclamações relacionadas a compras online:

Reúna o maior número possível de registros do processo de compra, como capturas de tela do anúncio, do site de venda e do carrinho de compra, além do comprovante de compra e outros documentos relevantes.

Acesse o canal de atendimento ao consumidor do site de e-commerce onde realizou a compra e registre uma reclamação oficial. Certifique-se de guardar o comprovante do registro.

Utilize plataformas como Reclame Aqui e consumidor.gov para registrar o ocorrido. Muitas empresas estão dispostas a negociar e resolver problemas por meio dessas plataformas online.

Registre a reclamação no Procon do seu estado ou cidade. Grande parte dos Procons aceita notificações online.

E se eu cair nos golpes cibernéticos? O que devo fazer?

Lembre-se. Se um negócio parece bom demais para ser verdade, é golpe! Por isso, na internet esta verificação tem que ser cuidadosa.

Se você se deparar com um golpe de roubo de dados pessoais ou financeiros durante essa época, é importante reunir o máximo de provas e registrar um boletim de ocorrência. No entanto, é aconselhável deixar para experimentar novos negócios em outras ocasiões e com produtos de valores mais baixos.

Caso você seja vítima de um golpe, siga as seguintes recomendações:

Cancele imediatamente o cartão de crédito e troque todas as senhas importantes.

Reúna todas as evidências de interação com os golpistas, como a primeira mensagem recebida, a página de cadastro, capturas de tela de conversas em aplicativos de mensagens e qualquer outra informação relevante.

Acesse o site da delegacia de polícia do seu Estado e registre um boletim de ocorrência, geralmente enquadrado como estelionato ou outro crime. Faça o upload das evidências coletadas.

Denuncie os perfis falsos às plataformas intermediárias, como WhatsApp, gerenciador de e-mails, Facebook, Instagram e Telegram.

Compartilhe o golpe com sua comunidade de amigos e familiares e fique atento ao uso indevido do seu CPF. Caso seus dados sejam usados para contrair empréstimos ou outras dívidas em seu nome, tome medidas imediatas.

Entender as ofertas, se proteger e ficar atento a sua decisão de compra também é aprender a cuidar do seu dinheiro, também é Educação Financeira. E estamos aqui para te ajudar a ter uma vida financeira mais equilibrada.

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves

@anima.consult

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

