O que é o 'Dia dos Solteiros' e qual a importância da data para o varejo da China? Entenda

Responsável por vingar os corações maltratados pelo “Dia dos Namorados”, o “Dia dos Solteiros” é comemorado neste sábado, 11 de novembro. Na data, os solteiros costumam celebrar a liberdade e a autonomia, realizando atividades que gostam.

Ao contrário da data comemorativa que promove o romance, o momento dos solteiros prioriza a individualidade, incentivando-os, por exemplo, a ir jantar ou frequentar o cinema sozinhos, aproveitando a própria companhia.

No entanto, para aqueles que preferem permanecer em casa ou não encontram tempo na agenda para realizar os programas, uma ótima alternativa é se presentear com algo de que gostem. A atividade, inclusive, contribui para a economia de diversos países, como a China, local onde a tradição surgiu.

IMPACTO DO ‘DIA DOS SOLTEIROS’ NO VAREJO CHINÊS

Na potência asiática, o clima de celebração é tão intenso que transformou a data em uma espécie de “Black Friday chinesa”, impactando diretamente nas vendas de negócios físicos e virtuais e, consequentemente, aquecendo o setor comercial do País.

Somente em 2022, a comemoração movimentou as vendas de mais de 290 mil marcas no site do Alibaba, um dos principais grupos de varejo online da China, de acordo com informações da empresa.

Na data comemorativa, apelidada pela companhia como “Festival Global de Compras”, a gigante do e-commerce revelou ter recebido mais de 120 milhões de encomendas. Em 2021, as vendas do dia festivo renderam cerca de 84 bilhões de dólares, mais de R$ 400 bilhões, para o grupo.

ORIGEM DO ‘DIA DOS SOLTEIROS’

Pensado inicialmente como uma forma de jovens celebrarem a liberdade ao lado dos amigos, o “Dia dos Solteiros” se popularizou entre a comunidade chinesa após o Alibaba usar a data como uma oportunidade para fazer promoções comemorativas, semelhantes as presentes na Black Friday dos Estados Unidos.

Na primeira edição, realizada em 2009, o evento contou com a participação de apenas 27 comerciantes. Apesar do pequeno número de parceiros, a iniciativa fez sucesso e acabou sendo adotada por outros empreendimentos, tornando-se, anos mais tarde, uma das principais datas para o varejo chinês.

*Sob supervisão de Mariana Lazari