Concorrente do Nubank, banco N26 encerra operações no Brasil após dois anos

Nesta terça-feira (7), o banco N26 anunciou que encerrará suas atividades no Brasil. A fintech alemã atuava há dois anos no País.

A notícia foi dada através do site da empresa. Segundo o comunicado, a decisão foi tomada estrategicamente para que o grupo direcione seus esforços aos mercados europeus.

"Há 2 anos, resolvemos testar no Brasil um jeito de cuidar de dinheiro que tivesse um pouco menos de fin e um pouco mais de care. Temos muito orgulho do projeto que construímos e muita gratidão aos milhares de clientes que fizeram parte do teste e confiaram na gente", diz o texto.

A N26 informou que o aplicativo funcionará normalmente até o dia 7 de dezembro. Mais instruções estão disponíveis no site da fintech.