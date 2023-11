Governo federal estuda Minha Casa, Minha Vida para famílias com até R$ 12 mil de renda

O governo federal tem estudado aumentar a faixa do Minha Casa, Minha Vida para famílias com até R$ 12 mil de renda por mês. A declaração foi dada pelo ministro das Cidades, Jader Filho, nesta terça-feira (7), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na live semanal da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) nas redes sociais.

"Estamos conversando com a Caixa, discutindo para a gente poder fazer uma faixa estendida até R$ 12 mil. Discutindo com a Casa Civil", afirmou Jader Filho, sem anunciar data para o lançamento.

Segundo o ministro, "no próximo encontro que eu estarei aqui, já vou trazer essa novidade boa. De fato, nós precisamos atender a um maior número de família. Quanto mais famílias nós pudermos trazer, e elas realizarem o sonho da casa própria, é importante que isso seja atendido".

Lula cobra nova faixa do programa

A declaração veio em uma resposta a um questionamento de Lula, sobre estender o programa habitacional para a "classe média". Atualmente, o Minha Casa, Minha Vida só vai até a faixa 3, para famílias com até R$ 8 mil mensais de renda.

"Nós queremos, inclusive, Faixa 4. Nós queremos que pessoas que queiram casa de três quartos, quatro quartos, possam ter uma casa financiada pelo governo", frisou Lula.

O presidente continuou a fala e disse: "Nós precisamos fazer não apenas o Minha Casa, Minha Vida para as pessoas mais pobres. Precisamos fazer o Minha Casa, Minha Vida para a classe média. O cara que ganha R$ 10 mil, R$ 12 mil, R$ 8 mil esse cara também quer ter uma casa e esse cara quer ter uma casa melhor".