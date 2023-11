Novo São Luiz em Sobral vai abrir 100 vagas de emprego; supermercado prevê mais 13 lojas até 2026

O município de Sobral, na região Norte do Ceará, recebe até maio do ano que vem uma unidade da bandeira Mercadinhos São Luiz. O empreendimento terá 1.500 m² de área de vendas e vai gerar 100 empregos diretos.

A seleção dos trabalhadores deve começar em dois meses, disse em entrevista à coluna o vice-presidente do Mercadinhos São Luiz, Fernando Ramalho.

A loja ficará no Shopping Sobral. Ao todo, a empresa prevê três inaugurações em 2024, incluindo uma unidade do bairro Mondubim, em Fortaleza, até o meio do ano que vem. Ramalho revela que Aquiraz também receberá uma unidade entre fim de 2025 e início de 2026 (próxima ao Beach Park).

“Contando com Sobral, até 2026 vamos inaugurar 13 lojas, sendo 10 da bandeira mercadão e três com a bandeira tradicional”, detalha Fernando Ramalho. O número não inclui as unidades que já foram inauguradas neste ano, a exemplo

Expansão do Centro de Distribuição

As inaugurações previstas estão em linha com a ampliação do centro de distribuição que atualmente abastece as 24 lojas do São Luiz no Ceará. A marca investiu R$ 20 milhões para triplicar a capacidade do equipamento.

A etapa da expansão que corresponde à parte seca do armazenamento será finalizada ainda neste mês, gerando aumento de 95% na capacidade atual. Isso vai permitir que a empresa dobre o volume de expedição. No próximo ano, será finalizada a parte de congelados e resfriados, cujo armazenamento vai aumentar 300% e 220%, respectivamente.

Com a nova estrutura, o armazenamento sai 8.830 para 17.185 posições paletes na área seca. Para os congelados, a mudança é de 1.400 toneladas para 3.600 e para os resfriados, 880 para 2024 toneladas. Em área, sairá de 14.000 m² para 23.000 m².

