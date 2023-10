Ceará mantém liderança de maior exportador de calçados do Nordeste e vende US$ 200,9 milhões

O Ceará exportou US$ 200,9 milhões em calçados de janeiro a setembro de 2023, conforme relatório da Associação Brasileira da Indústria de Calçados com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Os números revelam uma manutenção (+0,2%) no valor exportado, se comparados aos dados de 2022, quando o setor no Estado enviou US$ 200,5 milhões em mercadorias ao mercado externo. O Ceará mandou para o exterior neste ano 27,21 milhões de pares, queda de 13,5% na comparação com 2022.

Em contrapartida, o valor médio por par exportado pelo Ceará subiu 15,8% em 2023 na comparação com 2022.

O Ceará é o maior emissor de calçados do Nordeste para o mercado externo. Em segundo lugar está a Bahia, com US$ 66 milhões exportados. As posições seguintes são ocupadas por Paraíba, Pernambuco e Sergipe. Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte e Piauí não exportam o produto, conforme relatório da Abicalçados.

Foto: Abicalçados

Rio Grande do Sul lidera no País

Considerando todos os estados brasileiros, o Ceará é o segundo maior exportador de calçados, atrás apenas do Rio Grande do Sul, que em 2023 enviou US$ 418,2 milhões. Em número de pares, porém, o estado sulista exportou praticamente a mesma quantidade que o Ceará: 27,28 milhões de pares.

Ana Karina Frota, gerente do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), explica que essa diferença nos valores mesmo com uma quantidade praticamente igual de pares exportados é explicada pelo tipo de calçado que cada estado envia ao exterior.

Enquanto o principal calçado exportado pelo Rio Grande do Sul é o de couro, no Ceará o destaque fica por conta dos calçados de borracha e plástico, sendo os calçados de couro exportados em menor quantidade pelo estado nordestino.

Ela lembra que, em alguns momentos da série histórica, o Ceará já chegou a ocupar a primeira posição na exportação de calçados, principalmente em número de pares exportados, e pontua que, apesar de hoje o Ceará ocupar a segunda posição entre os estados, o produto ainda tem destaque na pauta exportadora cearense.

"No ranking das exportações do Estado, o setor ocupa a segunda posição, atrás apenas dos produtos siderúrgicos. Os principais mercados de destino são Argentina e Estados Unidos", detalha Ana Karina. Sobre a queda em número de pares exportados, Karina explica que é um resultado de fatores macroeconômicos.

Ao todo, o Brasil exportou US$ 907,1 milhões de janeiro a setembro de 2023, valor correspondente a 90,6 milhões de pares. O dado representa uma queda de 8,4% na comparação com igual período de 2022.