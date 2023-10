Fortaleza deverá receber nove cruzeiros na temporada 2023/2024; primeiro navio chega semana que vem

Outubro é o mês da temporada de cruzeiros no Brasil e, em Fortaleza, o primeiro está previsto para chegar no próximo dia 10. Se trata do National Geographic, que tem capacidade para 148 pessoas e vem para a Capital cearense após uma parada em Belém, no Pará.

Confirmado para chegar no dia 28 de novembro, o navio Zaandam tem capacidade total para 2.365 pessoas e atraca em Fortaleza após uma parada em Parintins, Amazonas. O cruzeiro deve estar em águas fortalezenses entre 8h e 17h e, após esse horário, segue para Santarém (PA).

Ao todo, Fortaleza tem a previsão de receber na temporada 2023/2024 nove navios de cruzeiros: National Geographic, Zaandam, Azamara Quest, Costa Diadema, Serenade Of The Seas, Silver Nova, Costa Diadema, World Voyager e Silver Wind.

Desses cruzeiros, a maioria está vindo de portos nacionais como Salvador (BA) e Belém. Apenas dois estão vindo de outros países: o cruzeiro Costa Diadema, com capacidade para 5.776 pessoas, vem de Santa Cruz de Tenerife, na Espanha; e o Serenade Of The Seas, com capacidade para 3.437 pessoas, está vindo da Guiana Francesa.

De acordo com Aline Pontes, assessora da diretoria comercial da Companhia Docas do Ceará, a estimativa é que a temporada de cruzeiros 2023/2024 traga a Fortaleza cerca de 20 mil pessoas, entre tripulantes e passageiros.

Ela pontua, porém, que só é possível saber de fato quantas pessoas virão quando os passageiros atracam no porto anterior. "As agências nos passam a quantidade de pessoas a bordo quando o navio sai do porto anterior", diz.

Navios maiores

Na temporada passada, Fortaleza recebeu 10 navios de cruzeiros. Aline explica que, apesar de esta temporada contar com a previsão de um navio a menos, as embarcações que estão vindo são maiores e, portanto, com capacidade para mais pessoas.

Dos navios, que ficam em águas fortalezenses de seis a quinze horas, descem turistas que muitas vezes fecham, antes mesmo de chegarem à Capital, pacotes para conhecer o Ceará.

"As empresas de turismo geralmente entram em contato com os navios e fecham pacotes com os turistas ainda a bordo, então eles descem direto para as excursões, fazem tour por Fortaleza", detalha Aline Pontes.

A coluna buscou as secretarias do Turismo de Fortaleza e do Ceará para comentarem sobre os impactos da temporada de cruzeiros, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Em setembro deste ano, em entrevista a esta coluna, o grupo ABA Infra, que arrematou em leilão o Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Fortaleza, disse que estava em negociações para incluir o terminal cearense em também foi procurado, mas não respondeu.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil