Fortaleza gera 5,2 mil vagas de emprego em agosto, melhor saldo do Norte e Nordeste

A cidade de Fortaleza foi a cidade que mais gerou vagas de emprego formal (carteira assinada) em todo o Norte e Nordeste no mês de agosto. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na última segunda-feira (2) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, foram 5.209 postos de trabalho, saldo de 30,3 mil admissões e 25 mil desligamentos.

Veja também

Além disso, a Capital cearense é a 3ª que mais gera emprego no País, atrás apenas de São Paulo (23,7 mil) e Rio de Janeiro (9,5 mil). Outros municípios cearenses que também se destacaram no quesito saldo positivo de emprego foram os seguintes: Sobral (628), Juazeiro do Norte (525), Limoeiro do Norte (441) e Eusébio (434).

No Ceará, foram geradas 10,9 mil vagas formais em agosto deste ano. Fortaleza respondeu por 47,6% dessas vagas. O Estado ficou em 7º lugar em saldo de vagas no País e foi o terceiro do Nordeste.

O secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira, comentou o resultado, exaltando políticas de qualificação profissional e crédito orientado. "É sempre um orgulho acompanhar o destaque da nossa cidade na geração de emprego e na criação de novas empresas. Por isso Fortaleza é o maior PIB do Nordeste".

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil