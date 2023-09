Com fluxo intenso, Messejana é aposta de lojistas para novos negócios: 'ponto de muita circulação'

Com uma população estimada em 45 mil habitantes (dados do Iplanfor 2022), lojistas apostam no bairro Messejana como um polo comercial para abrir novos negócios. Com uma economia local impulsionada pela centralização de casas e comércio, a localização é considerada privilegiada do ponto de vista do atacado e varejo popular, já que muitas pessoas que vêm do Interior passam pelo bairro antes de chegar ao Centro de Fortaleza. "Ponto de muita circulação", é como avaliam empreendedores que viram no Shopping Giga Mall uma oportunidade para abrir ou ampliar negócios.

Luane Lumber é uma delas. Com apenas 21 anos, a jovem deixou o design de sobrancelha para empreender. Foi durante a gravidez do primeiro filho que juntou a necessidade de continuar produzindo renda à vontade de ter o primeiro negócio. Hoje, Luane conseguiu a primeira loja, para vender moda íntima.

Legenda: 300 lojas foram entregues nessa quinta (28) Foto: Fabiane de Paula

"Minha expectativa está em 100%, estou um pouco ansiosa, mas feliz demais por na minha idade já ter o próprio negócio. O mais difícil é deixar meu filho em casa mesmo, ele tem 1 ano e seis meses, aí eu fico com o coração apertado, mas é o jeito, né? A gente tem que trabalhar", conta.

Na moda íntima, Luane viu oportunidade de empreender devido à dificuldade para encontrar sutiãs para o período gestacional e pós-parto.

"Fui para a moda íntima porque eu vi que era muito difícil para as pessoas acharem um sutiã GG, um sutiã de amamentação, um sutiã reforçado e com um bom preço", destaca.

Veja também

Hoje, ela comemora a inauguração da primeira loja, no Shopping Giga Mall.

O empreendimento abriu nessa quinta-feira (28), com 300 lojas — sendo 120 voltadas para o atacado e 180 para o varejo. Até o fim do ano, mais 200 unidades devem ser entregues, totalizando metade da operação comercializada. A expectativa do superintendente do shopping, Regis Tavares, é de receber um fluxo de 10 mil pessoas por dia até o fim do ano.

Do ramo alimentício à moda

A boa expectativa de Regis também é compartilhada pela empreendedora Valéria da Silva, proprietária de uma loja de açaí no Giga Mall. Depois de 10 anos trabalhando com vendas, ela resolveu migrar para o ramo alimentício. Junto a outras duas pessoas, montou sua primeira açaiteria. O vai e vem de consumidores no primeiro dia de funcionamento do shopping já deixou a comerciante animada.

"A expectativa da gente é que venda bastante. A gente veio para cá porque sabe que o comércio da Messejana é muito bom. O Giga Mall vai ser uma mãe para todo mundo. (...) Eu já trabalhei muito aqui na Messejana, sei que na região o movimento é muito bom. Trabalhei 10 anos com vendas, mas na parte de alimentação é a primeira vez", declara.

Legenda: Lojas de acessórios, vestuário e do ramo alimentícios estão entre os pontos comerciais do local

Assim como ela, a empreendedora Ludmila Sombra Pontes também foi atraída para o local devido ao alto fluxo de gente na região e pelo bairro ser porta de entrada para compradores que vêm do Interior e de outros estados do Norte e Nordeste. A aposta está em uma loja de acessórios, voltad para a venda no atacado.

"Eu estou apostando tudo, era um sonho que eu tinha para realizar e estou realizando hoje. Messejana tem mais de 35 mil habitantes, então a gente está apostando muito nisso, e tem as pessoas da outra região, Eusébio. É um ponto de muita circulação", ressalta com otimismo.

O empreendimento

Ao todo, o novo polo de moda deve ter 1.000 espaços comerciais, sendo 500 entregues neste ano — 300 agora e 200 até dezembro — e outros 500 em 2024. Para Regis Tavares, a localização do empreendimento é estratégica para garantir que as excursões de compradores de confecção passem pelo local.

"Antes de chegar ao Centro da Cidade, chega-se a Messejana. A gente não quer ser um, a gente quer ser o primeiro local onde essas excursões de moda vão parar e muitos desses sacoleiros vão resolver a sua vida", acrescenta.

Legenda: Shopping Giga Mall começou a operar nessa quinta (28) Foto: Fabiane de Paula

Além disso, ele aponta que o bairro concentra o segundo maior PIB comercial da Capital, ficando atrás apenas do Centro.

"Messejana é segundo maior PIB comercial de Fortaleza, só perde para o Centro da Cidade. Então, ele (Gia Mall) já se posiciona nesse mercado do varejo e a gente vem agregar essa área de vendas", complementa.

O empreendimento conta com estacionamento coberto para abrigar ônibus, carros e motocicletas, além de um alojamento com refeitório e sala de descanso para guias e motoristas. No próximo ano, a previsão é inaugurar um hotel no local, que deve contar com 120 apartamentos, sendo 15 por andar, para os compradores.

Shopping Giga Mall

Funcionamento

Terça a sábado:

Lojas e quiosques - 09h às 19h

Praça de alimentação - 10h às 20h

Domingo:

Lojas e quiosques - 08h às 14h

Praça de alimentação - 09h às 15h

Segunda: fechado

Colaborou a repórter Alessandra Castro.