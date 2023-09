Giga Mall espera comercializar metade dos espaços até o fim do ano e receber 10 mil pessoas por dia

Novo polo de moda do Ceará, o Shopping Giga Mall foi inaugurado, nesta quinta-feira (28), no bairro Messejana, em Fortaleza, com 300 lojas em pleno funcionamento e expectativa de entregar outras 200 até o fim do ano, totalizando metade dos espaços de venda comercializados.

Nesta quinta, a expectativa é que 12 mil pessoas passem pelo empreendimento. Segundo o superintendente do shopping, Regis Tavares, a movimentação deve continuar aquecida até o fim do ano, com um fluxo médio de 10 mil consumidores por dia, por conta do "B-R-Ó Bró" — expressão utilizada para se referir ao aumento na procura por produtos no mercado têxtil durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.

Legenda: Shopping espera receber 10 mil pessoas por dia Foto: Fabiane de Paula

Regis Tavares Superintendente do Shopping Giga Mall "A gente está no B-R-Ó Bró. O atacado se antecipa em relação ao varejo. Então, a gente tem uma expectativa de que, agora, no mês de outubro, tenha uma grande venda no atacado para esses sacoleiros que vão se abastecer para vender nas suas cidades a partir de novembro e dezembro. (...) Não foi por acaso que a gente optou por fazer a inauguração neste momento, até para que os lojistas tenham a primeira experiência no shopping uma experiência de venda em alto volume".

Dentre as lojas em funcionamento a partir desta quinta, 120 são voltadas somente para o atacado e 180 para o varejo — que representam 75% de área comercializada da fase 1 do empreendimento e 33,3% de toda a operação. A próxima etapa consiste na entrega de outras 200 unidades até o fim do ano e outras 500 em 2024. Ainda há espaços disponíveis para venda, conforme Regis Tavares.

Quando estiver com 100% da operação, o shopping contará com 1 mil pontos comerciais e cerca de 5 mil empregos gerados em 70 mil metros quadrados de área construída.

Para o superintendente, a localização do empreendimento é estratégica para garantir que as excursões de compradores de confecção passem pelo local.

"Antes de chegar ao Centro da Cidade, chega-se à Messejana. A gente não quer ser um, a gente quer ser o primeiro local onde essas excursões de moda vão parar e muitos desses sacoleiros vão resolver a sua vida", acrescenta.

Nesta quinta, também foi entregue estacionamento coberto para abrigar ônibus, carros e motocicletas, além de um alojamento com refeitório e sala de descanso para guias e motoristas. No próximo ano, a previsão é inaugurar um hotel no local, que deve contar com 120 apartamentos, sendo 15 por andar, para os compradores.

Shopping Giga Mall

Funcionamento

Terça a sábado:

Lojas e quiosques - 09h às 19h

Praça de alimentação - 10h às 20h

Domingo:

Lojas e quiosques - 08h às 14h

Praça de alimentação - 09h às 15h

Segunda: fechado