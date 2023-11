North Shopping marca inauguração do Quintal do Jóquei; investimento de R$ 20 milhões

Após investimento de R$ 20 milhões, o North Shopping Jóquei anunciou a inauguração do Quintal do Jóquei, empreendimento gastronômico e de lazer situado na área externa do empreendimento, para o dia 8 de dezembro.

Veja também

O espaço contará com dois restaurantes âncoras, Boteco Seu Domingo e Carneiro do Ordones, além de uma série de outras operações, como Frutbiss, Santa Pastelaria e Kaligula.

Com 5 mil metros quadrados de área, o complexo gerou 450 empregos, entre diretos e indiretos.

“Espaços assim já são uma realidade no varejo, muito mais do que consumir, são lugares onde é possível usufruir de diversas experiências. Será a união da gastronomia com o lazer, entretenimento, cultura e geração de emprego, que a Rede Ancar está proporcionando para o público”, ressalta Carlos de Júlio, superintendente regional da Rede Ancar.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil