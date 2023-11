Ceará tem nova picape na liderança de vendas

As vendas de veículos no Ceará em outubro revelaram uma mudança no ranking das picapes médias. A Toyota Hilux, tradicional líder de mercado, foi ultrapassada pela Ford Ranger.

Os emplacamentos do modelo da Ford totalizaram 44 unidades em outubro (share de 38%) contra 31 da Hilux, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

A Ranger foi líder em 46 praças no Brasil, atingindo o share recorde nacional de 23%.

“A Ranger atraiu a atenção dos consumidores brasileiros e aqui de Fortaleza com tecnologia de última geração, pela combinação de design robusto e moderno, uma variedade de opções de motorização, capacidades de reboque impressionantes e recursos de segurança avançados”, afirma Lucas Rolim, diretor comercial da Ford Crasa.

Até o fim do ano, serão dez lançamentos de modelos Ford no País. A montadora passou por uma mudança estratégica no mercado brasileiro, focando agora em veículos com faixas de preços mais elevadas.