Ranking: Os carros blindados mais vendidos do Ceará

Levantamento da OLX, obtido com exclusividade por esta Coluna, lista os carros blindados mais vendidos do Ceará. O Estado, aliás, é o terceiro do Brasil com o maior número de vendas de veículos blindados, perdendo apenas para São Paulo e Rio de Janeiro.

O preferido dos cearenses é o Corolla, que representa 32% das vendas de usados com proteção, com preço médio de R$ 67 mil. A pesquisa da OLX considera os nove primeiros meses de 2023.

Em segundo lugar, vem a Hilux, com 20% das vendas, e preço médio de R$ 182 mil.

Toyota Corolla: 32% das vendas; R$ 67 mil Toyota Hilux; 20% das vendas; R$ 182 mil Jeep Compass: 10% das vendas; R$ 154 mil Mitsubishi Pajero: 10% das vendas; R$ 90 mil

