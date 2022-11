Veja 10 cuidados para evitar golpes na Black Friday

A Black Friday, data já consolidada no Brasil, é uma das campanhas promocionais mais aguardadas pelos consumidores devido à grande quantidade de ofertas no varejo. Apesar de algumas promoções já estarem sendo divulgadas desde o começo deste mês, os comerciantes costumam intensificar as ofertas da megaliquidação na semana em que a data é comemorada, este ano marcada para esta sexta-feira (25).

Aproveitando o período de euforia, são comuns abordagens de criminosos com páginas falsas que simulam e-commerce, promoções inexistentes enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp e a criação de perfis falsos que aparecem em páginas e stories patrocinados de redes sociais.

Os clientes também são bombardeados com ofertas e quadrilhas aproveitam o grande volume de promoções para aplicar golpes que causam grande prejuízo, especialmente usando a chamada engenharia social, que consiste na manipulação do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais para o roubo de dados pessoais.

"Os bandidos usam a tática da urgência nos consumidores, dizem que há uma grande oportunidade de compra com valor muito vantajoso e pedem que o pagamento seja feito naquele momento para que o cliente não perca o produto. Sempre desconfie deste tipo de abordagem", alerta Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Volpini diz que a principal recomendação é confirmar no site oficial da loja se realmente aquela promoção existe. "Nunca clique em links, e digite você mesmo o endereço da loja no navegador de internet. Fraudadores costumam clonar páginas conhecidas e usam links falsos patrocinados para ganhar visibilidade nos resultados de buscas", explica.

O diretor ainda alerta que é preciso tomar cuidado nas redes sociais. O consumidor deve verificar se a página tem selo de autenticação, número de seguidores compatíveis e também comentários de outros clientes sobre as compras e prazos de entregas.

Confira a seguir as 10 principais dicas para fazer compras seguras na Black Friday:

Digite você mesmo o endereço da loja online no navegador de internet. Dê preferência aos sites conhecidos para as compras

Pesquise a reputação de sites não conhecidos antes de comprar e sempre leia os comentários de clientes que já utilizaram as plataformas

Nunca clique em links recebidos em e-mails, mensagens de WhatsApp e pelo SMS. Fique atento ao e-mail do remetente. Empresas de grande porte não utilizam contas privadas como @gmail, @hotmail ou @terra e entidades públicas sempre usam @gov.br ou @org.br

Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto. Pesquise a média de preços em vários sites conhecidos

Sempre desconfie de empresas que pedem pagamentos antecipados e prometem entregas em prazos longos

Verifique com atenção as formas de pagamento oferecidas pelo e-commerce e desconfie quando existem poucas opções

Dê preferência para usar os cartões virtuais para fazer suas compras online

Se for pagar com Pix, sempre faça o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Quando o varejista fornecer o código QR Code, confira com atenção todos os dados do pagamento. Se for pagar a compra com boleto, confira quem é a empresa beneficiária que aparece no momento do pagamento do boleto

Se for fazer uma compra presencial, sempre confira o valor na maquininha de cartão antes de digitar a sua senha. Também sempre verifique se o cartão devolvido é realmente o seu

Nunca use um computador público ou de um estranho para efetuar compras ou coloque seus dados bancários

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil