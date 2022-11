Quase metade dos cearenses quer gastar mais de R$ 1 mil na Black Friday, diz pesquisa

A Copa do Mundo e o Natal instigam os consumidores para a "Black Friday" deste ano. Conforme pesquisa, 46% dos residentes no Ceará pretende desembolsar mais de R$ 1 mil no período, no próximo 25 de novembro. No Brasil, todavia, muitas empresas antecipam e/ou estendem a data.

Já 53% dos entrevistados planejam destinar entre 20% e 30% da sua renda para o dia de descontos. O estudo foi realizado pelo Mercado Livre e Mercado Pago.

Os percentuais representam o volume de respostas para as duas perguntas sobre a intenção de investimentos no período, portanto, não devem ser somados. Para o levantamento, foram ouvidas 243 pessoas no Ceará que utilizam a plataforma.

O conselheiro regional de economista do Estado (Corecon-CE), Eldair Melo, observa que “a Black Friday tem uma importância" para o mercado porque reduz a sazonalidade por anteceder as festas de fim de ano.

“A data recebe um impulso dos jogos da Copa, aumentando as vendas de bebidas, alimentos e materiais esportivos. Porém, o foco dessas compras deverá ser nos setores de eletrodomésticos da linha branca, roupas, vestuários e calçados, devido à crise econômica que estamos vivendo no País”, avalia.

Conforme o estudo, 88% dos respondentes devem parcelar as compras. Entretanto, 42% não querem ultrapassar o número de seis vezes. Ao todo, 74% planejam utilizar o cartão de crédito para as aquisições no período.

O economista pondera, contudo, para o risco de endividamento. “O consumidor deve evitar exageros e compras a prazo em muitas parcelas, lembrando que, logo em janeiro, tem IPTU, IPVA, matrícula de escola e materiais para pagar”, enumera.

Copa e Natal incentivam consumo na Black Friday

Segundo a pesquisa, a maioria dos cearenses (69%) aproveitará a data para comprar presentes de Natal. Para assistir à seleção brasileira nos campos, esses consumidores querem novas televisões e smartphones.

As vendas de TV cresceram 79% no Mercado Livre, na comparação com 3 de outubro até igual dia deste mês de novembro. Já a busca pelo produto disparou 69%.

A moda, que pode refletir a busca de roupas para a Copa, também tem alta demanda, com 46% de intenção. Veja o que o residente no Ceará pretende comprar:

Eletrodomésticos: 56%;

Moda: 46%;

Celular/acessórios: 46%;

Eletrônico, áudio e vídeo: 40%;



Em relação aos televisores, dos 46% que querem comprar um novo modelo, 79% estão em busca de aparelhos de até 50 polegadas. Para além dos eletrônicos, 25% vão comprar camisas da Seleção, 16% também esperam aproveitar para comprar cervejas nesta Black Friday.

Cuidados na Black Friday

O advogado especialista em defesa do consumidor, Sávio Aguiar, alerta que, neste período, o consumidor deve ficar atento aos golpes. O ideal, orienta, é monitorar os valores antes do evento para fazer o comparativo.

“Na véspera da Black Friday, é comum algumas empresas aumentarem o preço. É o que chamamos a metade do dobro, né? Quando, na verdade, não tem desconto algum, e o fornecedor faz só a maquiagem no preço para tentar enganar e ludibriar o consumidor”, alerta.

“Então, é importante que o consumidor seja o principal fiscal desse período”, enfatiza. O especialista reforça que o consumidor deve procurar os órgãos de defesa em casos de fraudes.

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) reforça a necessidade de ter cautela. Veja dicas antes de comprar:

Visite sites e lojas diferentes com, pelo menos, duas semanas de antecedência e pesquise o valor, as condições de venda e as especificações do produto;

Alguns sites e os Procons fazem monitoramento de preço para ajudar os consumidores a escolherem empresas com boa reputação;

Para se resguardar, guarde o folheto ou tire um print screen (foto da tela do computador ou celular) com a demonstração do produto, valor, e também com informação do link, nome da empresa, data e hora em que foi feita a pesquisa.

Veja orientações para checar a reputação das empresas:

Verifique se a empresa possui endereço físico e Serviço de Atendimento ao Cliente (sac);

Acesse o histórico de reclamações no Procon de seu município e no site consumidor.gov.br, do Ministério da Justiça, para verificar a reputação da loja;

Consulte a lista do Procon-SP, com cerca de 500 sites que devem ser evitados.;

Ao acessar o endereço eletrônico, verifique se aparece um cadeado no canto esquerdo da barra de busca. Caso esteja visível, provavelmente a loja é segura;

Evite sites que só aceitam pagamento via boleto, pois além de não passar pela verificação da administradora do cartão, caso haja fraude, não conseguirá reaver o valor pago;

Caso se depare com uma empresa falsa, denuncie ao Procon.

Como denunciar

O Procon recebe denúncias pelo telefone 151, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, bem como de forma virtual, em qualquer dia e horário da semana, no portal da Prefeitura de Fortaleza (www.fortaleza.ce.gov.br); e ainda pelo aplicativo Procon Fortaleza.

