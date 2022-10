O "Google Shopping", serviço de vendas online de fornecedores cadastrados na multinacional de tecnologia, está com uma nova etiqueta para sinalizar promoções. A novidade foi pensada para a "Nova etiqueta do Google captura promoções de produtos e cashback; veja como utilizar" (que só ocorre em novembro), mas já está disponível, a partir deste mês de outubro, no Brasil.

Consumidores que utilizam a plataforma já observam o indicativo de redução de preços durante a busca de algum item. Na aba de compras, é possível filtrar apenas as promoções.

Além de descontos, a tarja também será aplicada para indicar cashback (sistema de devolução de crédito) ou frete grátis para um determinado produto. A ferramenta foi divulgada na última quinta-feira (29) durante o evento “Black Friday Connections Store”, em São Paulo.

Veja o passo a passo:

Ao fazer uma busca no Google, é possível selecionar a aba "Shopping". A página é recomendada para pesquisar valores de fornecedores distintos. Para acessá-la, basta clicar na segunda opção abaixo do buscador, ao lado de "Todas".

Legenda: Já na busca é possível encontrar a tarja de promoção Foto: Reprodução Clicando em "Shopping", o consumidor é direcionado para a plataforma de vendas. Após entrar, na lateral esquerda, é possível filtrar apenas os produtos que estão em promoção. Veja como:

Foto: Reprodução

2. O consumidor pode escolher não filtrar. Assim, é possível seguir as buscas para identificar se vale a pena ou não comprar os itens em promoção. Abaixo do valor promocional, é possível saber quanto o produto custava antes.

Foto: Reprodução

*A repórter viajou a convite do Google.

