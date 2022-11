Copa 2022: veja o horário de funcionamento do comércio em Fortaleza durante os jogos do Brasil

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL de Fortaleza) apresentou nesta terça-feira (8) o horário de funcionamento do comércio da Capital durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.

Na primeira fase da competição, as partidas estão marcadas para os dias 24 e 28 de novembro e 02 de dezembro.

Para os jogos que acontecerão às 13h, a proposta da CDL para o comércio de rua é que as lojas fecharão meia hora antes da partida e reabrirão meia hora depois. Nos dias de partidas às 16h, os estabelecimentos fecharão meia hora antes e só reabrirão no dia seguinte.

No caso dos shoppings centers, será facultativo o fechamento das lojas 30 minutos antes e a reabertura 30 minutos depois dos jogos do Brasil, em ambos os horários. Neste caso, os clientes devem entrar em contato com os empreendimentos para saber a programação.

Já a orientação da CDL para as praças de alimentação e restaurantes dos shoppings é que permanecam abertos para atender clientes mesmo nos horários dos jogos.

Telão na Praça do Ferreira

Ainda conforme a CDL, nos dias dos jogos do Brasil marcados para as 13 horas um telão será instalado na Praça do Ferreira, no Centro da cidade.

Uma parceria com o Cineteatro São Luiz ainda permitirá que 1.080 pessoas possam assistir as partidas das 13 horas no equipamento cultural, segundo garantiu o presidente da CDL Fortaleza, Francisco de Assis Costa Cavalcante.

A forma de garantir o acesso às dependências do cineteatro para assistir os jogos ainda será analisada e posteriormente divulgada.

