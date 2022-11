Convocação da Seleção Brasileira 2022: veja horário e onde assistir

Técnico da seleção brasileira, Tite vai anunciar a lista final de convocados para a Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira (7).

Que horas vai sair a Convocação da Seleção Brasileira?

O evento será às 13h (de Brasília), no auditório da sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Após a divulgação dos 26 jogadores escolhidos, o técnico dará entrevista coletiva. A apresentação dos atletas escolhidos vai ocorrer em 14 de novembro, em Turim. A seleção vai treinar no local até a viagem para Doha, no dia 19.

Os treinos do Brasil serão realizados entre 20 e 23 de novembro. A equipe comandada por Tite estreia no Mundial contra a Sérvia, no dia 24 de novembro. O Estádio de Lusail receberá o jogo.



Onde assistir