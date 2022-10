Seleção brasileira terá traje exclusivo para a Copa do Mundo no Catar; veja detalhes

Em ano de Copa do Mundo a expectativa em relação à Seleção Brasileira é alta por parte de todos os fãs da amarelinha, e para honrar todo o compromisso dos jogadores para com o Mundial, trajes assinados pelo estilista Ricardo Almeida foram feitos para os 74 profissionais que integrarão a comitiva brasileira.

Todos os membros da comissão técnica e demais funcionários da CBF já utilizarão as roupas na chegada à Doha, no dia 19 de novembro.

Baseado no clima e na cultura do país sede do Mundial, Catar, as camisas são feitas de lã fria e os paletós possuem elementos associados ao Brasil. O forro dos paletós são estampados com imagens das taças mundiais conquistadas pela Seleção, onças e mesquitas, além da bandeira dos dois países.

Legenda: Seleção brasileira terá traje exclusivo para a Copa do Mundo no Catar; veja Foto: Reprodução

Porém, as roupas dos 26 jogadores serão diferentes das demais. A gola da camisa será reta e em vez de gravata eles utilizarão um echarpe. Ricardo Almeida, estilista e idealizador das peças, explicou que as cores utilizadas foram baseadas nas cores do Catar e de seus desertos.

Todas as peças foram feitas sob medida e para o resultado positivo, algumas pessoas tiveram que passar por quatro provas diferentes. O processo teve início no começo do ano e seguiu ao longo das datas Fifa.

Esta vai ser a segunda Copa seguida que o estilista vai assinar a coleção utilizada pela delegação brasileira para viajar. A estreia foi em 2018, na Rússia, após convite de Edu Gaspar, coordenador da Seleção na época.