Fifa divulga clipe oficial da Copa do Mundo; veja o vídeo

O clipe oficial da Copa do Mundo de 2022, que será apresentado em todas as transmissões dos jogos da competição, foi divulgado nesta terça-feira (1º) pela Fifa, entidade organizadora do torneio, que neste ano acontece no Catar. O vídeo foi compartilhado no perfil oficial da Fifa no Twitter. “Prepare-se para ver muito disso em algumas semanas” foi a legenda utilizada pela entidade na postagem.

VEJA O VÍDEO:

Get ready to see plenty of this in a couple of weeks 🤩🏆 pic.twitter.com/PWtA0y2DhE — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 1, 2022

COPA DO MUNDO DE 2022

A Copa do Mundo começa no próximo dia 20 de novembro. A Seleção Brasileira faz parte do Grupo G da competição, com Sérvia, Suíça e Camarões. A estreia do Brasil acontece no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. No dia 28 a equipe encara a Suíça e no dia 2 de dezembro o adversário será Camarões. O Mundial ocorre entre 18 de novembro e 21 de dezembro.