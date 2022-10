30 dias para a Copa do Mundo: veja novidades sobre o Mundial do Catar

Desde que foram sorteados os grupos da Copa do Mundo de 2022, que a expectativa para o Mundial do Catar em novembro só aumenta. E restando apenas 30 dias - ou seja, um mês - para o início do maior evento do futebol mundial, a ansiedade se amplifica.

E para deixar o torcedor informado e no clima da Copa, o Diário do Nordeste criou uma lista de informações e curiosidades seleções e jogadores.

Calendário da Copa e jogos do Brasil

A competição vai reunir 32 seleções divididas em 8 grupos na 1ª Fase. A Copa começa no dia 20, com a partida entre Catar x Equador. O Brasil está no Grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões As partidas do Brasil serão nos dias 24 (Sérvia) e 28 de novembro (Suíça) e 2 de dezembro (Camarões). O Mundial ocorre entre 18 de novembro e 21 de dezembro, em cinco sedes (Lusail, Al Khor, Al Rayyan, Al Wakrah e Doha). Veja tabela completa e jogos do Brasil aqui.

Quando a Seleção Brasileira será convocada?

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo acontecerá no dia 7 de novembro. O técnico Tite irá divulgar uma lista com 26 jogadores convocados. Antes, o técnico precisa enviar à Fifa uma lista com 55 nomes. A apresentação da Canarinho para o Mundial é no dia 14 de novembro.

Legenda: O técnico Tite irá divulgar uma lista com 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo no dia 7 de novembro Foto: Kin Saito/CBF

Última impressão da Data FIFA (Como estão as favoritas)

No fim de setembro, foi disputada a última "Data FIFA", todas a seleções que disputam o Mundial em campo. Ou seja, foi a última impressão das equipes antes da Copa, com favoritas mostrando força e outras desapontando. Confira balanço:

Brasil

Legenda: A Seleção Brasileira vence bem os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo, com duas goleadas Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Seleção Brasileira venceu dois amistosos que fez na França: Gana (3 a 0) e Tunísia (5 a 1). No primeiro amistoso, os destaques foram Richarlison com dois gols, e Neymar, com duas assistências. Já último compromisso antes da Copa, a goleada de 5 a 1 no Parque dos Príncipes, em Paris, foi só tranquilidade, com gols de Raphinha (duas vezes), Richarlison, Neymar e Pedro.

França

Legenda: A França de Mbappé não foi bem na Liga das Nações e evitou o rebaixamento nas últimas rodadas Foto: Divulgação / França

Os "Bleus" desapontaram em seu grupo na Nations League, evitando o rebaixamento da Liga A apenas na última rodada. A vitória contra a Austria por 2 a 0 evitou o vexame, mas a derrota para a Dinamarca pelo mesmo placar mostrou fragilidades da Seleção Francesa. A equipe de Karin Benzema, melhor do mundo pela France Football, é favorita, mas longe de ser imbatível.

Alemanha

Legenda: A Alemanha não terminou bem a Liga das Nações, mas tem potencial para uma boa Copa Foto: Divulgação / Alemanha

A seleção comandada por Hansi Flick foi outra a frustrar a torcida. Num grupo forte na Liga das Nações, venceu apenas uma partida e foi eliminada com antecedência, longe de disputar a liderança com Itália e Hungria (ambas fora da Copa). Nos dois jogos que fez na Data-Fifa, perdeu para os húngaros por 1 a 0 e empatou em 3 a 3 com a Inglaterra em Wembley.

Argentina

Legenda: A Argentina de Messi ostenta uma invencibilidade de 35 jogos e chega forte para a Copa Foto: Divulgação / AFA

A Albiceleste ostenta um recorde de invencibilidade (34 partidas) chega em alta para a Copa. Os amistosos não foram contra rivais de bom nível - Jamaica e Honduras - vencidos com facilidade por 3 a 0, mas a equipe é forte no conjunto e está embalada. O astro Messi fez 3 gols no amistosos e chegará motivado na Copa que já informou ser a sua última.

Holanda

Legenda: A Holanda vem repaginada para a Copa do Mundo e jogou um futebol sólido na Liga das Nações, classificada para a fase final Foto: Divulgação / UEFA

A seleção "laranja" vive grande fase e está na fase final da Liga das Nações. A Holanda terminou o Grupo 4 invicta, com 5 vitórias e apenas 1 empate, avançando com duas vitórias nas rodadas finais, contra a rival Bélgica por 1 a 0 e Polônia por 2 a 0. A equipe do técnico Van Gaal está invicta há 15 partidas.

Inglaterra

Legenda: A Inglaterra foi vice-campeã da Euro 2022, mas caiu muito de rendimento na Liga das Nações, elevando a desconfiança quando seu desempenho na Copa do Mundo Foto: Divulgação / Inglaterra

O English Team chegará em baixa para o Mundial. A equipe inglesa fez uma Liga das Nações terrível, sendo rebaixada com uma campanha vexatória, sem nenhuma vitória. Nos dois jogos que fez na Data-FIFA, perdeu para a Itália por 1 a 0 e empatou com a Alemanha em 3 a 3. O trabalho de Gareth Southgate é contestado, mas a equipe tem potencial, como mostrou no vice da Eurocopa.

Portugal

Legenda: Cristiano Ronaldo ainda é a referência da Seleção Portuguesa e pode ser decisivo, mas não está bem em seu clube, o Manchester United Foto: Divulgação / Portugal

A Seleção Portuguesa chegará para a Copa do Mundo com uma geração talentosa e que pode dar trabalho no Mundial. Porém, a má fase de Cristiano Ronaldo preocupa, com o astro em crise com o Manchester United, sem render o esperado. Na última Data-FIFA, a equipe goleou a República Checa por 4 a 0, mas perdeu para a Espanha por 1 a 0 no jogo que valia a liderança do grupo na Liga das Nações.

E como estão os rivais do Brasil?

Sérvia

Legenda: A Sérvia é a primeira adversária do Brasil na Copa e a mais forte, vindo de duas vitórias contundentes na última Data-FIFA, com destaque para o atacante Mitrovic Foto: Divulgação / UEFA

Adversária da estreia do Brasil na Copa no dia 24 de novembro, a Sérvia vive grande momento. Além de invencibilidade de cinco partidas, a equipe foi líder de seu grupo na Liga das Nações e conquistou vaga para a Liga A. As duas vitórias na Data-FIFA, contra Noruega por 2 a 0 e Suécia por 4 a 1 - com 3 gols de Mitrovic (olho nele), provam isso.

Suíça

Conhecida pelo seu sólido sistema defensivo, a Seleção Suiça é uma pedra no sapato das gigantes do futebol mundial. A equipe do técnico Murat Yakin engrenou uma sequência de três vitórias nas últimas partidas antes da Copa: 1 a 0 em Portugal, em junho, 2 a 1 na Espanha, no último domingo, e 2 a 1 na República Tcheca. Com as duas vitórias na Liga das Nações, garantiu a permanência no grupo de elite da competição europeia.

Camarões

A Seleção Africana é a terceira adversária do Brasil na Copa e vive um momento ruim. Perdeu quatro dos sete jogos feitos desde março. Nos dois amistosos que fez durante a Data-FIFA, perdeu para a Coreia do Sul por 1 a 0 e Uzbequistão por 2 a 0. Na Copa, jogará contra Suíça e Sérvia antes de enfrentar o Brasil na terceira rodada, dia 2 de dezembro.

Jogadores: quem está fora por lesão ou corre risco?

Legenda: O francês Kanté é jogador do Chelsea, da Inglaterra, e está fora da Copa do Mundo Foto: GLYN KIRK / AFP

Antes da disputa da Copa do Mundo, as principais Ligas de Clubes têm um calendário pesado e muitos jogadores já estão fora por lesão, com outros corrrendo risco. De acordo com regulamento da Fifa, os campeonatos nacionais terão suas últimas rodadas pré-Mundial no fim de semana dos dias 12 e 13 de novembro, o que pode aumentar ainda mais o número de baixas que já é grande. Nada menos que 15 jogadores já estão fora do Mundial, como o zagueiro Ronald Araújo (URU), o lateral-direito Reece James (ING), o volante Kanté (FRA) e o atacante Diogo Jota (POR). Leia a matéria completa aqui.

Financeiro

E o prejuízo para os clubes que não tiverem jogadores convocados por lesão pode ser duplo, tanto técnico, pelo período de ausência quanto financeiro. Isso porque, a a Fifa irá distribuir US$ 209 milhões (cerca de R$ 1,09 bilhão) entre os clubes que cederem seus jogadores para a disputa da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O valor é o mesmo disponibilizado no Mundial da Rússia, há quatro anos.

Ingressos

Segundo balanço da Fifa do última dia 13, haviam sido vendidos 2,7 milhões de ingressos para a Copa do Mundo. O Brasil é o nono país que mais adquiriu bilhetes, com um total de 39.546 até o último dia 30 de setembro - Catar, Estados Unidos e Arábia Saudita lideram a procura por ingressos, com 947 mil, 146 mil e 123 mil, respectivamente. O total de ingressos - que serão carregados e ativados no momento em que os fãs acessarem os estádios por serem 100% digitais - a serem comercializados é de 3,1 milhões.

