Fifa divulga tabela detalhada da Copa do Mundo; veja horários dos jogos do Brasil

A Fifa divulgou na noite nesta sexta-feira (1), horas depois do sorteio do grupos da Copa do Mundo de 2022, as datas e horários dos jogos.

Assim, o Brasil já sabe as datas e horários de suas partidas na 1ª Fase contra Sérvia, Sérvia e Camarões pelo Grupo G. Serão duas partidas às 16 horas e uma às 13h, todas no horário de Brasília.

A abertura da Copa do Mundo será no dia 21 de novembro, com o jogo Senegal x Holanda, às 7 horas, pelo Grupo A.

Confira as datas e horários dos jogos do Brasil:

24/11, 16h - Brasil x Sérvia - Lusail Stadium

28/11, 13h - Brasil x Suíça - Stadium 974

2/12, 16h - Camarões x Brasil - Lusail Stadium

A FIFA publicou a tabela completa do Mundial: