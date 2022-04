E agora? Qual será o desempenho do Brasil na Copa do Mundo; vote na enquete

Os grupos da Copa do Mundo foram definidos nesta sexta-feira (1), durante sorteio realizado pela FIFA em Doha, no Catar, país-sede da competição. O Brasil é o cabeça de chave do Grupo G, que tem outras três seleções: Camarões, Suíça, Sérvia que será o primeiro adversário da Seleção na fase de grupos. E aí, qual será o desempenho dos brasileiros?

JOGOS DO BRASIL (GRUPO DE G)

1º Brasil x Sérvia

2º Brasil x Suiça

3º Brasil x Camarões

Veja mais detalhes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar aqui. O torneio terá início no dia 21 de novembro e vai até 18 de dezembro (domingo). Ao todo, 32 seleções participam do torneio. As partidas serão disputadas em cinco sedes (Lusail, Al Khor, Al Rayyan, Al Wakrah e Doha). Confira aqui os horários dos jogos que passarão no Brasil.

