Sorteio da Copa do Mundo 2022: acompanhe ao vivo

A Fifa realiza o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 nesta sexta-feira (1º). O evento tem início às 13h, em Doha, no Catar, a sede do próximo Mundial. Líder do ranking da Fifa, o Brasil é um dos cabeças de chave do chaveamento.

O Mundial do Catar ocorre entre 18 de novembro e 21 de dezembro. As partidas serão disputadas em cinco sedes (Lusail, Al Khor, Al Rayyan, Al Wakrah e Doha). Clique aqui para saber os horários que os jogos passarão no Brasil .

Ao todo, 32 seleções participam da cerimônia. Confira abaixo a definição dos grupos:

Sorteio da Copa do Mundo em tempo real:

PAÍSES CLASSIFICADOS PARA A COPA DO MUNDO 2022

Catar Alemanha Dinamarca Brasil Bélgica França Croácia Espanha Sérvia Suíça Inglaterra Holanda Argentina Irã Coreia do Sul Arábia Saudita Japão Equador Uruguai Canadá Gana Senegal Portugal Polônia Tunísia Marrocos Camarões México Estados Unidos