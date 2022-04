Copa do Mundo 2022: saiba os dias dos jogos do Brasil

A FIFA realizou nesta sexta-feira (1°) o sorteio da fase de grupo da Copa do Mundo do Catar. Líder do Ranking de Seleções, o Brasil encabeça o Grupo G e terá Suíça, Sérvia e Camarões como adversários.

Com a definição dos grupos, também ficou definido as datas de jogos das seleções. O Brasil estreia no dia 24 de novembro (quinta-feira) contra a Sérvia. A participação brasileira na fase de grupo encerra no dia 02 de dezembro (sexta-feira) contra o Camarões.

Datas dos jogos do Brasil na fase de grupos

24/11 (quinta-feira) - Brasil x Sérvia 28/11 (segunda-feira) - Brasil x Suíça 02/12 (sexta-feira) - Brasil x Camarões

Legenda: Brasil buscará o hexacampeonato no Catar Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O Mundial do Catar será disputado entre 18 de novembro e 21 de dezembro. As partidas serão disputadas em cinco sedes (Lusail, Al Khor, Al Rayyan, Al Wakrah, além da capital Doha), com fuso horário de seis horas. Clique aqui para saber os horários que os jogos passarão no Brasil .