Copa do Mundo do Catar: veja os horários que os jogos passarão no Brasil

A Copa do Mundo Catar se aproxima conforme os classificados à principal competição de seleção do planeta são definidos: das 32 vagas, 15 estão preenchidas. As definições das Eliminatórias acontece nos próximos meses.

Ao todo, o país terá cinco sedes oficias, com partidas acontecendo nas cidades de Lusail (Estádio Nacional de Lusail), Al Khor (Estádio Al Bayt), Al Rayyan (Estádio da Cidade da Educação e Estádio Al Rayyan), Al Wakrah (Estádio Internacional Khalifa e Estádio Al Janoub), além da capital Doha (Estádio 974 e Estádio Al Thumama).

Horários dos jogos da Copa do Mundo do Catar (hora de Brasília)

7 horas

10 horas

13 horas

16 horas

As cidades têm fuso horário de seis horas de diferença para o Brasil. Sendo assim, os confrontos, conforme o calendário-base divulgado pela FIFA, acontecerão às 07h, 10h, 13h e 16h (horário de Brasília) na fase de grupos. O mata-mata será disputado em dois horários: 12h e 16h. A final será às 12h do dia 18 de dezembro. Dias, horários e locais das partidas da Seleção Brasileira serão divulgados posteriormente.