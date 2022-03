Prejudicado por guerra e pandemia, sorteio da Copa tem regras definidas

Tentando contornar dificuldades causadas pela guerra na Ucrânia e pela pandemia, a Fifa anunciou nesta terça-feira as regras do sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar, marcada para novembro e dezembro deste ano. A definição das chaves vai acontecer no dia 1º de abril, em Doha, às 13 horas, pelo horário de Brasília.



O sorteio vai ter como referência o ranking da Fifa a ser divulgado no dia 31 deste mês. A entidade estima que até esta data já serão conhecidos 29 das 32 seleções que vão disputar o Mundial. No momento, 15 vagas estão definidas, incluindo a do Brasil. Os últimos classificados só serão definidos em junho.



De acordo com a Fifa, os cabeças de chave serão os sete times mais bem colocados no ranking e mais o Catar, país-sede da Copa. Estas oito equipes estarão no pote número 1. Ao todo, serão quatro, com oito times cada. O segundo pote vai reunir seleções que estiverem entre o 8º e o 15º posto. O terceiro terá da 16ª a 23ª posição. E o quarto vai incluir do 24º ao 28º e mais três times que virão dos playoffs finais das Eliminatórias, sendo dois da disputa intercontinental e um dos confrontos da Europa.



Com este formato incomum para o último pote, a Fifa poderá gerar discrepâncias em alguns grupos da Copa porque seleções bem colocadas no ranking poderão encarar cabeças de chave em suas chaves apenas porque não conseguiram seguir normalmente com seus calendários.



É o caso de seleções, como a da Ucrânia, País de Gales e Colômbia. Se alcançarem a classificação, iriam para o pote número 3, seguindo as regras do ranking. Mas, pelas definições da Fifa, terão que entrar no sorteio no pote quatro.

Este caminho foi escolhido como única possível solução para a entidade poder sortear os grupos na data prevista, em abril, apesar das mudanças no calendário das Eliminatórias de diferentes continentes em razão da pandemia e, mais recentemente, por conta da invasão russa na Ucrânia.No momento, os sete primeiros colocados do ranking da Fifa são: Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra, Itália e Espanha Somente os italianos ainda não confirmaram a classificação. Pelas regras do sorteio, estas seleções ficaram no pote número 1 Ou seja, não poderão se enfrentar na fase de grupos.Por este critério, a Alemanha, tetracampeã mundial e vencedora do Mundial de 2014, no Brasil, deve ficar no pote número dois, podendo cruzar com qualquer um dos cabeças de chave na fase de grupos.Outra regra do sorteio é que seleções da mesma confederação serão mantidos em chaves diferentes, com exceção da Uefa, que contará com 13 equipes no Mundial. Haverá grupos, portanto, com mais de uma seleção europeia na Copa. A Fifa explicou ainda que, pela sequência do sorteio, o pote número 1 será totalmente esvaziado até ser iniciado o sorteio do pote número dois, mantendo o mesmo padrão até o quarto pote.

MAIS JOGOS POR DIA



A Fifa também anunciou que a fase de grupos no Catar será mais curta do que nas Copas anteriores. Serão 12 dias de jogos, contra 14 no Mundial da Rússia, em 2018, por exemplo. Pata tanto, a entidade vai promover mais partidas num mesmo dia. Serão quatro jogos diários. Na Rússia, foram dois, com exceção da última rodada.



A entidade alegou que esta edição da Copa será disputada em menor número de estádios e que eles são próximos uns dos outros, facilitando o deslocamento de seleções, equipes da Fifa e mídia. O Mundial deste ano será disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro, em oito estádios ao redor da capital Doha.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte