Neymar e Donnarumma discutem após eliminação do PSG na Liga dos Campeões

A eliminação do PSG da Liga dos Campeões não deixou o clima azedo só dentro de campo. No vestiário, o atacante brasileiro Neymar e o goleiro italiano Donnarumma tiveram uma forte discussão após a derrota por 3 a 1 para o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

De acordo com o jornal espanhol Marca, a dupla precisou ser contida por outros membros do grupo. No entanto, o atacante do PSG nega qualquer discussão com o companheiro de equipe.

Ainda segundo a publicação, a situação teria começado quando Neymar criticou Donnarumma por ter falhado no primeiro gol de Benzema. Isso deu nova chance para os adversários se recuperarem no jogo. Irritado, o goleiro teria rebatido dizendo que o segundo tento do Real começou numa decisão errada do atacante.

