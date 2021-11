Neymar Jr ganha documentário com imagens inéditas da carreira no futebol

O jogador Neymar Jr. ganhou um documentário mostrando os bastidores da carreira no futebol e a relação com a família. A produção audiovisual, intitulada de “Neymar Jr: Por Dentro da História” foi lançada nesta terça-feira (23), no YouTube.

A primeira produção de conteúdo original, criada pela empresa dos pais de Neymar, apresenta três episódios com histórias importantes sobre a trajetória do jogador brasileiro.

Assista:

São apresentados diferentes aspectos de um dos períodos mais importantes da carreira do camisa 10 — a temporada 2019/20 da Liga dos Campeões. Foi nessa época que Neymar Jr. conduziu o PSG a primeira final do torneio em 50 anos.

A empresa familiar NR Sports, fundada em 2006, especializada em gestão de imagem, possui como principais ativos os campeões olímpicos Neymar Jr e Thiago Braz.

O conteúdo revela situações longe dos holofotes da mídia e coloca em foco os pais, amigos e personalidades, além do próprio Neymar Jr.