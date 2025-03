Autor dos gols do Sousa sobre o Fortaleza viraliza comendo sanduíche na rua; veja vídeo

Uma cena inusitada viralizou nas redes sociais após a vitória do Sousa sobre o Fortaleza, na última quarta-feira (19). Torcedores do Tricolor do Pici encontraram Luan Rodrigues, autor dos dois gols do Sousa, lanchando em uma lanchonete de rua após a partida.

Um dos torcedores do Fortaleza, Mauro Filho, decidiu gravar o encontro com o jogador e o vídeo viralizou nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (20). Nas imagens, o torcedor conversa com Luan Rodrigues em tom de brincadeira, “lamentando” o encontro com o algoz do Leão.

Veja o vídeo do encontro inusitado

O Fortaleza perdeu por 2 a 1 para o Sousa, em partida válida pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. Luan Rodrigues abriu o placar para o Sousa, Kervin Andrade empatou para o Fortaleza, e o mesmo Luan marcou o segundo gol do Sousa.