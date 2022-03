Benzema marca três vezes, e Real Madrid elimina Paris Saint-Germain na Champions League

Uma virada inacreditável, gigantesca e histórica. O Real Madrid conquistou a vaga nas quartas de final da UEFA Champions League nesta quarta-feira (9) ao derrotar, de virada, o Paris Saint-Germain de Mbappé, Neymar e Messi, por 3 a 1, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, com um hat-trick de Karim Benzema.

A equipe parisiense tinha a vantagem do empate, iniciou a partida vencendo, com gol de Mbappé, mas viu o brilho individual de Karim Benzema decidir o confronto em solo espanhol, mantendo vivo o maior campeão da competição continental.

O atacante francês do Real Madrid precisou de 17 minutos para anotar três gols, tendo assinalado aos 16, 31 e 33 minutos do 2º tempo.

Legenda: Lionel Messi, astro do Paris Saint-Germain, lamenta virada sofrida diante do Real Madrid e eliminação do Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Champions League Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Quartas de final da UEFA Champions League

O sorteio do chaveamento das quartas de final acontece em 18 de março(segunda-feira). Até o momento, Liverpool, Bayern de Munique, Manchester City e o Real Madrid estão classificados.

Entre os dias 15 e 16 de março, acontece a finalização das oitavas de final, com os duelos entre Manchester United x Atlético de Madrid, Ajax x Benfica, Lille x Chelsea e Juventus x Villarreal, respectivamente.